Mientras el Piojo Herrera cobra 360 mil dólares en Costa Rica y se queda fuera del Mundial 2026, esto le pagó Paraguay a Gustavo Alfaro para clasificarse

El 9 de agosto de 2024, tras la buena imagen que dejó la participación de la Selección de Costa Rica en la Copa América de Estados Unidos, Gustavo Alfaro presentó su renuncia al banquillo de la Tricolor.

Aquella decisión marcó el comienzo de una etapa claramente decadente para el combinado nacional, que nunca volvió a encontrar estabilidad ni resultados, al punto de que al día de hoy se encuentra prácticamente eliminado del Mundial 2026.

La salida que quebró a Costa Rica

Los motivos tras la salida del técnico argentino estuvieron siempre sobre la mesa: la Selección de Paraguay lo tentó con una oferta difícil de rechazar y, además, se hizo cargo de pagar su rescisión con la Fedefútbol.

La marcha de Alfaro desarmó un proyecto que, aunque joven, parecía encaminado. Así lo confirman los resultafos que cosechó en Paraguay: el DT mundialista con Ecuador perdió solo una vez en los doce partidos de las Eliminatorias Conmebol que dirigió, logrando triunfos históricos ante Brasil y Argentina. Esa campaña lo llevó a asegurar el boleto al Mundial 2026, clasificando en la sexta posición y devolviendo a la Albirroja a una Copa del Mundo después de más de una década de ausencia.

Alfaro le soltó la mano a Costa Rica (Getty).

Mientras tanto, Costa Rica intentaba recomponerse sin éxito. Tras un breve interinato de Claudio Vivas, que no logró enderezar el rumbo, la federación optó por contratar a Miguel “Piojo” Herrera, quien firmó por un salario anual de 360 mil dólares. Para los estándares del fútbol centroamericano, se trata de una cifra elevada y uno de los contratos más altos que la Fedefútbol ha pagado a un seleccionador nacional.

¿Cuánto gana Alfaro en Paraguay?

Sin embargo, los 360 mil dólares que cobra Miguel Herrera están muy lejos de lo que Paraguay le paga a Alfaro. Según múltiples reportes, el argentino percibe alrededor de 2,8 millones de dólares anuales por dirigir a la Albirroja, una cifra más que suficiente para explicar su salida de Costa Rica.

Y, por ahora, mientras Alfaro ya tiene su boleto asegurado a Norteamérica 2026, todo indica que Miguel Herrera difícilmente podrá replicar esa hazaña con la Tricolor.