“Bienvenido”: Andy Rojas da el salto que cambia su carrera y así lo anunciaron

El crecimiento de Andy Rojas sigue sumando capítulos en silencio, pero con impacto. Desde su salida del fútbol nacional hacia New York Red Bulls en agosto de 2025, el lateral izquierdo no ha dejado de dar pasos que lo acercan cada vez más a escenarios de mayor exigencia. Y ahora, lejos de limitarse a lo que ocurre dentro de la cancha, su carrera acaba de tomar un rumbo que puede marcar un antes y un después.

Aquel traspaso por un millón de dólares no solo representó su primer gran salto, sino también el inicio de un proceso de adaptación al fútbol internacional. En la MLS ya ha tenido sus primeras apariciones, mostrando destellos de lo que puede ofrecer en un entorno competitivo distinto al que estaba acostumbrado en Costa Rica.

Andy Rojas da un gran salto en su carrera

Sin embargo, el movimiento más reciente no tiene que ver con minutos o goles, sino con estructura y proyección. El ex Herediano fue oficialmente presentado como nuevo integrante de Pro Star Agency, una agencia que trabaja con futbolistas de alto perfil, especialmente en el mercado europeo, con fuerte presencia de jugadores ucranianos.

El anuncio no pasó desapercibido. Desde la propia agencia destacaron las cualidades del costarricense y dejaron en claro el rol que esperan que tenga en el futuro cercano: “Nos complace dar la bienvenida a Andy Rojas a nuestra agencia. El lateral izquierdo de los Red Bulls de Nueva York y un jugador de la selección de Costa Rica se une a nuestro equipo mientras continúa su carrera a un alto nivel. Un jugador con experiencia ganadora y fuertes cualidades de ataque, Andy trae ritmo, energía y ambición al campo. Esperamos trabajar juntos y apoyarte en los próximos pasos de tu carrera”.

Andy Rojas tiene una nueva agencia. (Foto: Instagram)

Más allá del mensaje institucional, el trasfondo es claro. Este tipo de movimientos suelen ser el primer paso hacia oportunidades mayores, especialmente en mercados donde la exposición y los contactos marcan la diferencia. Integrarse a una agencia con presencia en Europa no es un detalle menor para un futbolista en pleno desarrollo.

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Para Rojas, este cambio llega en un momento clave. Con experiencia reciente en el exterior y con participación en la selección nacional, su perfil empieza a consolidarse como el de un jugador listo para dar el siguiente salto. Y en ese camino, contar con una estructura que lo respalde puede ser determinante.

En Costa Rica, este tipo de decisiones también se siguen de cerca. No solo por lo que representa a nivel individual, sino por el impacto que puede tener en la proyección internacional de los futbolistas nacionales. Cada paso en esa dirección abre puertas para otros nombres que buscan recorrer el mismo camino.

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Datos Claves

Andy Rojas se unió a Pro Star Agency para impulsar su proyección hacia el mercado europeo.

se unió a para impulsar su proyección hacia el mercado europeo. El lateral izquierdo fue traspasado al New York Red Bulls por un millón de dólares .

por . Rojas milita en la MLS y en la Selección de Costa Rica desde agosto de 2025.