“Miguel Herrera será el técnico”: tras dejar a Costa Rica afuera del Mundial 2026, el Piojo consiguió equipo y debutará en el Estadio Azteca

El paso de Miguel Herrera por la Selección de Costa Rica dejó más dudas que certezas. Con la misión de clasificar al Mundial 2026, el Piojo nunca logró consolidar un equipo competitivo y terminó quedando fuera del objetivo más importante, en un proceso que fue duramente cuestionado por la afición y el entorno del fútbol tico.

Los resultados no acompañaron, el rendimiento fue irregular y el proyecto se desmoronó antes de tiempo. Así, la salida de Herrera se dio en medio de críticas y con la sensación de que el ciclo nunca terminó de arrancar. Un cierre que lo dejó golpeado en lo deportivo, pero que no lo sacó del radar mediático.

Porque cuando parecía que su nombre iba a desaparecer por un tiempo, volvió a escena de una forma inesperada. Según informó el medio Récord, Herrera ya tiene nuevo equipo y volverá a dirigir en un escenario que conoce muy bien.

¿Dónde va a dirigir Miguel Herrera?

“Miguel Herrera será el técnico de México para el partido de Leyendas ante Brasil en el Estadio Banorte”, revelaron, confirmando su participación en un evento que reúne a figuras históricas del fútbol.

Miguel Herrera volverá a dirigir en el Estadio Azteca. (Foto: Instagram)

En tono paródico, del golpe de quedar fuera de un Mundial a dirigir en el Azteca hay un solo paso. No es una eliminatoria, no hay puntos en juego, pero el escenario y el peso del nombre siguen siendo los mismos.

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¿Cuándo será el partido de leyendas entre México y Brasil?

El encuentro entre las leyendas de México y Brasil se disputará el próximo domingo 19 de abril en el Estadio Banorte, más conocido como el Estadio Azteca. Un partido que apunta más al espectáculo que a la competencia, pero que vuelve a poner al “Piojo” bajo los reflectores.

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La noticia no deja de llamar la atención en Costa Rica. Mientras la Selección intenta reconstruirse tras el fracaso, su exentrenador ya tiene una nueva oportunidad, aunque en un contexto completamente distinto.

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Así, Miguel Herrera vuelve a dirigir en uno de los estadios más emblemáticos del mundo. No será en un Mundial, ni en una eliminatoria, pero sí en un escenario donde siempre se siente cómodo. Y en el fútbol, a veces, eso también cuenta.

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Datos Claves

El técnico Miguel Herrera dirigirá a México en un duelo de leyendas contra Brasil en el Estadio Banorte .

dirigirá a México en un duelo de leyendas contra Brasil en el . El evento con figuras históricas se disputará el próximo domingo 19 de abril en el Estadio Azteca.

en el Estadio Azteca. Herrera asume este cargo tras quedar fuera del Mundial 2026 con la Selección de Costa Rica.