Dejó a La Sele afuera del Mundial 2026 y la FIFA lo premia: el impensado reconocimiento al Piojo Herrera que nadie en Costa Rica puede creer

El fútbol siempre tiene espacio para las ironías, pero lo que está pasando con Miguel Herrera supera cualquier lógica. En Costa Rica todavía duele la eliminación rumbo al Mundial 2026, un golpe que dejó cicatrices profundas en la afición y en todo el entorno de la Selección. Sin embargo, mientras en el país aún se lamenta ese fracaso, desde afuera llega una noticia que parece sacada de otra realidad.

El reconocimiento que le van a hacer al Piojo Herrera

El extécnico de la Tricolor, que no logró cumplir el objetivo más importante de su ciclo, ahora aparece como candidato a ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Sí, el mismo entrenador que no pudo llevar a Costa Rica a la Copa del Mundo está entre los 15 nombres que compiten por un lugar en la historia… pero en su faceta como jugador.

Y ahí es donde la historia toma otro matiz. Porque si bien su paso como entrenador en suelo tico dejó más dudas que certezas, su carrera dentro de la cancha fue muy distinta. Herrera debutó en 1988 con Tecos y tuvo un recorrido amplio en el fútbol mexicano, pasando por equipos como Santos Laguna, Atlante, Querétaro y Toros Neza, dejando una huella que hoy lo vuelve a poner en el radar.

Piojo Herrera podría ingresar al Salón de la Fama del Fútbol.

Claro, en la Selección de Costa Rica el recuerdo es otro. El Piojo llegó en enero de 2025 con la misión de clasificar al Mundial 2026, pero el proceso se fue desmoronando con el correr de los meses. La falta de resultados, el bajo rendimiento del equipo y un cierre caótico ante Honduras en el Estadio Nacional terminaron marcando su salida. Un ciclo corto, turbulento y que dejó más frustración que otra cosa.

Por eso, la noticia de su posible ingreso al Salón de la Fama cayó como un balde de agua fría. Mientras algunos intentan separar su etapa como jugador de su paso por los banquillos, otros no pueden evitar mirar todo en conjunto y preguntarse cómo alguien que dejó a la Selección fuera del Mundial ahora recibe un reconocimiento de semejante magnitud.

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Hoy, ya lejos de los banquillos, Herrera se desempeña como comentarista en TUDN, pero podría asumir en el futuro cercano como entrenador del Atlante. Pero su nombre vuelve a generar ruido en Costa Rica, esta vez no por lo que hizo dentro de la cancha o desde el banco, sino por un premio que, para muchos, resulta simplemente imposible de entender.

Datos Claves

Miguel Herrera integra la lista de 15 candidatos al Salón de la Fama Internacional.

integra la lista de al Salón de la Fama Internacional. El entrenador llegó en enero de 2025 a la Selección de Costa Rica para clasificarla.

a la Selección de Costa Rica para clasificarla. Herrera debutó en 1988 con Tecos y jugó en Santos, Atlante, Querétaro y Toros Neza.