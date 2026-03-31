Mientras Rolando Fonseca lo criticaba sin filtro, Orlando Galo apuntó a los culpables de la goleada: “Nos dimos cuenta”

Tras la dura caída de la Selección de Costa Rica frente a Irán, Orlando Galo fue uno de los jugadores que atendió a los medios para dar la cara y analizar lo sucedido. A Pesar de la fuertes críticas recibidas por parte de Rolando Fonseca.

Rolando Fonseca se refirió al 5-0 sufrido en territorio turco, en una noche muy complicada para la Sele, que dejó una imagen negativa y muchas dudas tras el amistoso.

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¿Qué dijo Orlando Galo tras la goleada de Irán ante Costa Rica?

Luego de la goleada sufrida ante Irán, Orlando Galo asumió la responsabilidad del mal momento que vive Costa Rica y reconoció que el equipo quedó en deuda dentro de la cancha.

“Sumamente complicado, somos nosotros los responsables de esta situación que pasó, sabemos el corto tiempo que tiene el cuerpo técnico trabajando con nosotros”, comentó Fernando Gallo para Columbia Deportiva.

Orlando Galo – Selección Costa Rica

“Nos dimos cuenta nosotros mismos que portar esta camiseta no es solo ponérnosla y salir al campo de juego, sin importar el terreno de juego donde enfrentemos a un rival. Teníamos que demostrar y no demostramos como teníamos que hacerlo”, afirmó.

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“Somos conscientes del gran sufrimiento que tuvimos en la eliminatoria pasada, creo que lo más importante era clasificar al Mundial, el fútbol te da revanchas. Ahora es un nuevo proceso y ese fútbol tenemos que empezarlo y esa revancha que nos da el fútbol desde ahora”, sentenció para Columbia Deportiva.

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Datos claves

Orlando Galo asumió la responsabilidad tras la goleada ante Irán y dejó claro que los jugadores son los principales responsables del mal momento que atraviesa Costa Rica.

tras la goleada ante Irán y dejó claro que del mal momento que atraviesa Costa Rica. El futbolista reconoció que el equipo no estuvo a la altura de lo que representa vestir la camiseta de la Sele, admitiendo que no demostraron en la cancha lo que debían mostrar .

de lo que representa vestir la camiseta de la Sele, admitiendo que . Galo también señaló que, aunque el cuerpo técnico tiene poco tiempo de trabajo, este momento debe servir como parte de un nuevo proceso y una oportunidad de revancha para cambiar la imagen del equipo.