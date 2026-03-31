Chepe Bomba dice desde Panamá lo que nadie en Costa Rica se anima sobre La Sele del Bocha Batista

La Selección de Costa Rica al mando del Bocha Batista dejó una imagen muy pobre frente a Irán y terminó sufriendo una derrota contundente por 5-0. Desde el inicio del partido se vio a un equipo sin reacción, superado en el juego y sin capacidad para competir ni cambiar el rumbo del encuentro.

El conjunto dirigido por Fernando Batista nunca logró acomodarse ni encontrar funcionamiento, ni en la primera parte ni tras el descanso. Sobre este escenario, el periodista Chepe Bomba desde Panamá le tiró con todo a los ticos por el desempeño en la cancha.

ver también Costa Rica 0-5 Irán: resumen y goles de la paliza sufrida por La Sele del Bocha Batista en Turquía

¿Qué dijo Chepe Bomba luego de la derrota de Costa Rica ante Irán?

A través de su cuenta de X, el periodista José Domínguez lanzó una crítica muy fuerte contra la Selección de Costa Rica tras la goleada sufrida.

En su mensaje, señaló que el equipo cayó durante años en la autocomplacencia y que ahora está pagando ese desgaste con un nivel muy por debajo del esperado, incluso comparándolo con selecciones como Panamá.

“Costa Rica cayó en la autocomplacencia por años y el precio es caro. Están a años luz de Panamá a nivel de selecciones nacionales. Nadie corre, nadie mete, F en todo. Fútbol infumable. No es ni la sombra del 2014. Es una banda de vagos“, compartió en su cuenta oficial de X.

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La imagen que dejó la Costa Rica del Bocha Batista en este arranque es profundamente preocupante: un equipo sin alma, sin ideas y lejos de la intensidad que históricamente lo caracterizaba.

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Más allá de los resultados, lo que inquieta es la sensación de desconexión total dentro del campo, con jugadores que no compiten ni reaccionan ante la adversidad.

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Datos claves

Fuerte crítica de Chepe Bomba : José Domínguez señaló que Costa Rica cayó en la autocomplacencia durante años y ahora está muy por debajo del nivel esperado, incluso por detrás de Panamá.

: José Domínguez señaló que Costa Rica cayó en la autocomplacencia durante años y ahora está muy por debajo del nivel esperado, incluso por detrás de Panamá. Derrota contundente ante Irán (5-0) : La Sele mostró una imagen muy pobre, sin reacción, superada en todo momento y sin capacidad de competir.

: La Sele mostró una imagen muy pobre, sin reacción, superada en todo momento y sin capacidad de competir. Inicio preocupante de Batista: El equipo del “Bocha” Batista suma un empate y una derrota, sin encontrar funcionamiento ni respuestas dentro del campo.