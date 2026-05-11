“Arrogante”: Rolando Fonseca desafía a Saprissa y Alajuelense con una frase que involucra a Comunicaciones

Rolando Fonseca habló sin filtros sobre su personalidad, defendió su carrera y respondió las críticas. Descubre todo lo que dijo.

Rolando Fonseca volvió a generar conversación en el fútbol costarricense tras unas declaraciones en las que habló sin filtros sobre su personalidad, su carrera y la manera en que era visto dentro y fuera de la cancha.

El exdelantero lanzó una frase que rápidamente encendió el debate entre aficionados de Saprissa y Alajuelense. Además, en sus palabras también estuvo involucrado Comunicaciones.

ver también Mientras cierra al nuevo DT, Alajuelense se ilusiona con la llegada de un refuerzo muy esperado: “Cuestión de días”

ver también Erick Lonnis habla de seis refuerzos en Saprissa y confirma lo que la afición estaba esperando: “Te lo aseguro”

Rolando Fonseca desafía a Saprissa y Alajuelense

Rolando Fonseca, en declaraciones para Convocados con el periodista José Alfaro, reconoció que muchas personas lo consideran arrogante, aunque defendió esa personalidad asegurando que siempre respaldó sus palabras con resultados dentro de la cancha.

El exdelantero afirmó que ganó 26 campeonatos en 20 años de carrera y que ningún jugador de Saprissa o Alajuelense puede cuestionar su compromiso, disciplina o entrega en el fútbol.

“Mi cabeza siempre está alta. Sí es cierto, soy arrogante, pero honestamente no tengo amigos del fútbol, pero logré 26 campeonatos en 20 años de carrera. Todos los años fui campeón. Entonces, respeto mis ideales“, comentó Rolando Fonseca en una entrevista en Convocados con José Alfaro.

“A todos de frente los puedo volver a ver. Ningún liguista me puede decir a mí que no corrí, que fue un indisciplinado, nada. lo mismo en Saprissa me pueden decir nada relacionado a eso. Mi cabeza siempre está en alto, puedo verlos a todos a la cara porque a mí me juzgaban en la cancha“, finalizó Fonseca.

Publicidad

Publicidad

¿Qué comentó Rolando Fonseca sobre Comunicaciones?

Everaldo Valencia, excompañero de Rolando Fonseca, recordó en Convocados con José Alfaro que nunca logró llevarse bien con el exdelantero, pese a reconocerle su enorme calidad como futbolista. Aseguró que Fonseca era “muy completo”, aunque confesó que la arrogancia fuera de la cancha no iba con su forma de ser.

Ante esas palabras, Rolando Fonseca respondió que le habría preocupado más una crítica relacionada con su comportamiento dentro del terreno de juego.

Publicidad

“Me hubiera preocupado que usted me hubiese dicho algo relacionado con dentro de la cancha, porque yo no soy de muchos amigos, pero soy un hombre muy fiel. Mi ética profesional está ahí en la cancha, esa no miente. Todo lo de afuera no me interesa“, sentenció Rolando Fonseca.

Publicidad

Datos claves

Rolando Fonseca reconoció que muchas personas lo consideran arrogante , aunque aseguró que siempre respaldó su personalidad con resultados dentro de la cancha.

, aunque aseguró que siempre respaldó su personalidad con resultados dentro de la cancha. El exdelantero afirmó que ganó 26 campeonatos en 20 años de carrera y sostuvo que ningún jugador de Saprissa o Alajuelense puede cuestionar su entrega o profesionalismo.

y sostuvo que ningún jugador de Saprissa o Alajuelense puede cuestionar su entrega o profesionalismo. Las declaraciones de Fonseca, dadas en Convocados con José Alfaro, encendieron el debate en el fútbol costarricense por la forma directa en que defendió su legado y su carácter.