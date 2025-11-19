Es tendencia:
Mientras Piojo Herrera cobraba 350 mil dólares en La Sele, esta millonada perdió Costa Rica por haberse quedado afuera del Mundial 2026

Quedar fuera del Mundial 2026 será recordado como algo mucho más grande que un golpe al deporte de Costa Rica.

Por Marcial Martínez

© La SeleMiguel Herrera con la Selección de Costa Rica

El Piojo Herrera no pudo lograr el objetivo de clasificar a Costa Rica al Mundial de 2026. Un fracaso rotundo para el estratega mexicano en donde sus prestaciones con La Sele fueron más que pobres.

Por un lado, mientras Miguel Herrera percibía un salario cercano a los 350 mil dólares al frente de la Selección, la eliminación rumbo al Mundial 2026 dejó a Costa Rica sin una cifra millonaria que habría ingresado de haberse clasificado.

La millonada que perdió Costa Rica por haberse quedado afuera del Mundial 2026

Según el economista Leiner Vargas, la ausencia de Costa Rica en el Mundial 2026 representa un golpe económico gigantesco para el país. Al sumar efectos directos, indirectos y costos asociados, el impacto total se estima entre $85 y $120 millones.

Esta pérdida incluye lo que hubiera ingresado por premios FIFA, exposición internacional, turismo, derechos comerciales y el impulso general que un Mundial suele generar en la economía nacional.

Ahora, en términos directos, la Fedefútbol dejó de recibir una enorme inyección económica al quedar fuera del Mundial. Solo en premios FIFA se perdieron entre 9 y 12 millones de dólares, a lo que se suman montos importantes por apoyo a la preparación, derechos de transmisión y mercadeo.

Por ende, serían entre 14 y 25 millones de dólares que no ingresarán al fútbol costarricense, afectando no solo a la Selección Mayor, sino también a proyectos de desarrollo y estructuras básicas del deporte en el país.

