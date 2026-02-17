“Eso juega en contra”: DT revela el factor que puede complicar su llegada a la Selección de Costa Rica

La carrera por el banquillo de la Selección de Costa Rica entró en una fase determinante. Ronald González emprendió viaje a Europa para reunirse con Robert Moreno y Patrick Kluivert, los dos candidatos que hoy encabezan la lista para asumir la dirección técnica del combinado nacional. El mensaje que se desprende desde la federación es claro: la prioridad parece estar en un perfil extranjero, dejando a los entrenadores ticos prácticamente fuera de competencia.

Entre los nombres nacionales que sonaron con fuerza estuvo el de Jeaustin Campos. Su cercanía con Ronald González y su recorrido en el fútbol costarricense lo colocaban como una alternativa sólida. Incluso, en ciertos sectores se daba por hecho que podía ser el elegido. Sin embargo, el panorama cambió con el avance de las gestiones en Europa y el interés decidido por cerrar con un técnico foráneo.

La relación entre Jeaustin Campos y Ronald González

Consultado en el programa Teléfono Rojo, Campos abordó el tema sin rodeos. “Yo con Ronald siempre he tenido una muy buena relación. En lo futbolístico nos hemos distanciado, pero si nos vemos es como si nos viéramos todos los días”, comentó, dejando en evidencia el vínculo personal que mantiene con el actual directivo. Esa cercanía, que en otro contexto podría representar una fortaleza, parece haberse convertido en un punto de análisis dentro del proceso.

El dato que complica la llegada de Jeaustin Campos a la selección

El propio estratega reconoció que ese factor podría estar influyendo en su situación. “La buena relación con Ronald puede jugar en contra. Salimos del mismo club, fuimos compañeros, tal vez piensan que somos amigos y eso juega en contra”, expresó. La frase expone una lectura interesante: la percepción de favoritismo puede ser un obstáculo en una decisión que necesita legitimidad y respaldo amplio.

Jeaustin Campos sueña con dirigir una selección

Campos no ocultó su deseo de dirigir al combinado patrio. “Dirigir una selección es uno de mis propósitos, es una etapa que quiero pasar. Es una experiencia que me apasiona muchísimo”, afirmó con claridad. El anhelo está presente y la aspiración no se disimula, aunque reconoce que el contexto actual no lo favorece.

Mientras la federación avanza en conversaciones con Moreno y Kluivert, el testimonio de Jeaustin deja entrever que, en ocasiones, las relaciones personales pueden convertirse en un arma de doble filo. La decisión final aún no se anuncia, pero el mensaje es contundente: en la carrera por la Sele, incluso una buena relación puede terminar jugando en contra.