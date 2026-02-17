Jeaustin Campos no se guardó nada y opinó sobre la llegada de Robert Moreno o Kluivert a La Sele: “Me causa mucha gracia”

La búsqueda del nuevo seleccionador nacional sigue generando reacciones dentro del fútbol costarricense. Mientras la federación acelera el proceso para definir al próximo técnico de La Sele, las opiniones no se hacen esperar, especialmente cuando se trata de nombres extranjeros como Robert Moreno y Patrick Kluivert. En medio de ese escenario, Jeaustin Campos rompió el silencio y dejó declaraciones que no pasaron desapercibidas.

Ronald González viajó a Europa con el objetivo de sostener reuniones directas con Moreno y Kluivert, los dos principales candidatos para asumir la dirección técnica de Costa Rica. La intención es cerrar el nombramiento en el corto plazo, tomando en cuenta la cercanía de compromisos internacionales clave. La apuesta por un perfil foráneo parece haber tomado fuerza en las últimas semanas, dejando en segundo plano a entrenadores nacionales que también estaban en el radar.

Uno de ellos fue precisamente Jeaustin Campos. El estratega costarricense figuró como opción, pero quedó descartado cuando la dirigencia inclinó la balanza hacia un técnico extranjero. Consultado en el programa Teléfono Rojo, Campos no evitó el tema y dejó clara su postura.

¿Qué opinó Jeaustin Campos sobre Robert Moreno y Kluivert?

“Uno hizo un interinato cuando después de que echaron a un entrenador en España”, dijo en referencia a Robert Moreno, antes de lanzar una frase que encendió el debate: “Me causa mucha gracia porque hay algunos que me menospreciaron cuando estaba en la selección de Puerto Rico”.

El técnico profundizó su comparación al mencionar la trayectoria de Kluivert. “Kluivert entrenó a Curazao e Indonesia, no veo las diferencias”, afirmó, dejando entrever que el argumento de la experiencia internacional no debería ser determinante si se analiza el contexto de cada proceso.

Sus palabras apuntan directamente a la percepción de que a los entrenadores nacionales se les exige más que a los extranjeros en evaluaciones similares.

A pesar del tono crítico, Campos también mostró mesura. “No los conozco, pero que tomen la mejor decisión y ojalá salga bien. Soy tico y quiero que el fútbol de Costa Rica salga adelante”, añadió. El mensaje final fue de respaldo al proyecto país, aunque su comentario dejó en evidencia una inconformidad con el criterio utilizado para descartar opciones locales.

La elección del nuevo seleccionador no solo definirá el rumbo competitivo de Costa Rica, también marcará una postura institucional sobre el perfil que se busca para liderar el proceso. Las palabras de Jeaustin Campos reflejan un sentir que existe en parte del gremio nacional. Entre la experiencia internacional y la identidad local, el debate sigue abierto mientras La Sele espera el nombre que asumirá el desafío.