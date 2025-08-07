El Club Sport Herediano volvió a agitar su banquillo tras la sorpresiva derrota 2-1 ante Diriangén en la segunda jornada de la Copa Centroamericana. Apenas cuatro partidos duró Pablo Salazar como entrenador del cuadro florense, antes de que Jafet Soto decidiera ponerle punto final a su breve ciclo.

Lejos de perder tiempo, Jafet Soto ya está moviendo fichas. Según reveló el periodista Kevin Jiménez, el principal candidato para asumir las riendas del equipo es Hernán Medford, un viejo conocido del fútbol nacional y del propio Herediano, donde ya fue campeón como técnico.

Actualmente, Medford dirige al Deportivo Marquense en Guatemala, por lo que su llegada depende de la resolución de su contrato con dicho club. La expectativa es que, si todo avanza según lo previsto, se pueda incorporar al “Team” el próximo lunes.

¿El candidato tapado de Herediano?

Sin embargo, en caso de que la negociación se complique, el equipo rojiamarillo ya contempla alternativas. Minor Díaz, quien también ha tenido pasos por los banquillos de Primera División, figura en la lista, aunque su opción parece más lejana. Además, se conoció que hay un “nuevo candidato” considerado como plan B, cuyo nombre aún no ha trascendido públicamente, pero que estaría siendo valorado en silencio por la dirigencia.

Sigue la danza de nombres en Herediano.

Mientras tanto, será el propio Jafet Soto quien se siente en el banquillo este domingo para enfrentar a Alajuelense en el Morera Soto. A pesar de ello, todo indica que su rol será interino, sin intención de permanecer como técnico durante el resto del torneo.

Herediano vive un nuevo episodio de turbulencia deportiva, con urgencia por recuperar el rumbo tras un arranque poco convincente a nivel regional. La presión está sobre la directiva, que deberá acertar en su próxima elección para evitar que la temporada se escape demasiado pronto.