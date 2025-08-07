Mensaje para el próximo DT: Marcel Hernández resumió en apenas 8 palabras el gran problema de Herediano

El Club Sport Herediano recibió un golpe inesperado en su visita a Nicaragua al caer 4-2 frente al Cacique Diriangén, en un duelo correspondiente a la segunda jornada del grupo B en la Copa Centroamericana 2025. Y en este sentido, Marcel Hernández rompió el silencio.

La derrota dejó al equipo florense muy tocado tanto en lo anímico como en lo futbolístico, ya que mostró debilidades que no había evidenciado en partidos anteriores del torneo. Y tanto fue así, que recién se anunció la destitución de Pablo Salazar como DT de Herediano.

Uno de los pocos que dio la cara tras la dura caída fue Marcel Hernández, autor del primer gol del conjunto tico. El delantero reconoció el mal momento que atraviesa el equipo y la necesidad de corregir errores cuanto antes.

¿Cuál es el gran problema de Herediano según Marcel Hernández?

Tras la derrota, Marcel Hernández no ocultó su frustración y fue autocrítico con el momento del equipo. El delantero cubano reconoció que Herediano está recibiendo muchos goles y que siempre les toca remar contra la corriente por errores en los arranques de partido.

“Estamos fallando en los arranques de los partidos“, fueron 8 palabras contundentes de Marcel Hernández para hacer su análisis tras esta derrota. “Diriangén hizo un muy buen primer tiempo y el segundo fue totalmente de nosotros, en el segundo tiempo no concretamos las opciones que tuvimos y eso da al traste con el resultado“, aseveró.

Marcel Hernández – Herediano

“Nosotros estamos en shock y dolidos, estamos recibiendo mucho gol, tenemos que hacer una revisión bastante grande, ver dónde estamos fallando, cuáles son los puntos de desconcentración, iniciamos y nos hacen gol muy rápido, siempre nos toca remar contracorriente“, sentenció Marcel Hernández.

Herediano, obligado a reaccionar cuanto antes

Con dos jornadas disputadas y un panorama complicado, el Club Sport Herediano sabe que no tiene margen de error si quiere seguir con vida en la Copa Centroamericana. El equipo debe reaccionar de inmediato, corregir sus falencias defensivas y recuperar la confianza, tanto en lo futbolístico como en lo anímico, si quiere aspirar a la clasificación en un grupo cada vez más exigente.