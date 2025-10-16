Jafet Soto necesitó solamente de tres palabras para destruir a sus jugadores por la derrota de Herediano ante Alajuelense

El Clásico Provincial terminó siendo una pesadilla para el Club Sport Herediano, que cayó ante Alajuelense y profundizó su mal momento en el Torneo de Apertura 2025. En un partido cargado de tensión y con alto valor emocional, el “Team” fue superado tanto en intensidad como en fútbol, lo que provocó una reacción contundente de su técnico y presidente, Jafet Soto, en conferencia de prensa.

Visiblemente molesto por el rendimiento de su equipo, Soto no necesitó grandes discursos para resumir su análisis: “No tiene alma”. Tres palabras bastaron para describir la frustración del entrenador, quien apuntó directamente a la falta de compromiso y entrega de sus futbolistas.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre los jugadores de Herediano?

“Cuando un equipo no tiene alma, queda reflejado en la cancha. Hemos dejado de competir. Pienso que estamos en una racha que se da por una serie de facturas que se vienen acumulando”, afirmó Jafet Soto con tono serio, dejando entrever que la crisis va más allá de un simple resultado.

El estratega florense reconoció que el bajo nivel colectivo preocupa y adelantó que tomará decisiones drásticas para revertir la situación: “Veremos qué planteamos de acá en adelante. Todos los jugadores están en el mismo nivel y no es el mejor. Tomaremos medidas para presentar algo mejor”.

Soto también reveló que existen tensiones internas en el plantel, incluso con jugadores que manifestaron su deseo de salir del equipo bicampeón nacional:

“Hay jugadores que pidieron irse del equipo bicampeón. Son situaciones que uno no espera, pero hay que afrontarlas”, confesó.

Fiel a su estilo directo, el técnico no dejó lugar a dudas sobre lo que viene: “Si tengo que jugar con chamacos, juego con chamacos. El que venga mañana a entrenar, que venga a entrenar. No hay ningún jugador que tenga derecho a exigir algo”.

La derrota ante Alajuelense no solo deja al Herediano comprometido en la tabla del Apertura 2025, sino también en medio de una evidente crisis de identidad. Y en medio de ese panorama, las tres palabras de Jafet Soto resuenan como una sentencia que lo dice todo: “No tiene alma”.