“No fue por la lesión”: Fernán Faerrón revela por qué salió de Herediano y lo que pasó con Jafet Soto

La noticia de la desvinculación de Fernán Faerrón del Club Sport Herediano cayó como un baldazo de agua fría para los aficionados florenses. En pleno Torneo Apertura 2025, el club anunció que el zaguero internacional con la Selección de Costa Rica ya no formará parte del plantel, quedando como agente libre cuando todo parecía indicar que seguiría en el Team por lo menos hasta final de año.

Mientras atraviesa la recuperación de una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo que lo tiene alejado de las canchas, Faerrón decidió romper el silencio y explicar los motivos de su sorpresiva salida en una entrevista concedida a Teletica.

¿Por qué Faerrón salió de Herediano?

“Fue una decisión personal. Consideré que era el momento de dar un paso al lado y buscar nuevas oportunidades”, afirmó el defensor de 25 años. Según el periodista Kevin Jiménez, Faerrón estaría cerca de unirse al Gaziantep F.K., club de la primera división de Turquía.

En torno a los rumores de que la ruptura contractual respondió a motivos ecómicos, el zaguero fue tajante: “Prefiero no entrar en detalles de ese tema por respeto a los acuerdos legales. Lo que sí puedo decir es que mi decisión no fue por la lesión, sino por otros factores que ya venían de tiempo atrás”.

¿Cómo quedó todo con Jafet Soto?

Otro de los puntos que aclaró Faerrón fue cómo quedaron las cosas con el presidente herediano Jafet Soto, quien también fue su técnico durante la conquista de la histórica estrella 30 en el Apertura 2024: “De la mejor manera. Estoy agradecido con el club y con Jafet por la oportunidad, y siempre voy a desearles lo mejor”, aseguró.

De cara al futuro, Faerrón no quiso confirmar ni descartar el paso al fútbol turco: “Estoy valorando diferentes opciones para tomar la mejor decisión para mi carrera y mi familia”, explicó el ex Liga Deportiva Alajuelense.

Lo que sí reveló es que su recuperación está muy cerca de completarse: “Gracias a Dios la recuperación va muy bien y en aproximadamente un mes ya podré estar de regreso en las canchas”.