Mientras Jafet Soto busca renovarlo y se habla de Saprissa, Marcel Hernández sorprende con un hito que lo pone entre los mejores del mundo

En el Club Sport Herediano no se habla de otra cosa que no sea la renovación de Marcel Hernández. A sus 36 años, el experimentado delantero cubano está en la recta final de su contrato con el equipo dirigido por Jafet Soto, y a partir de enero de 2026 será libre de firmar con el club que desee si no se alcanza un acuerdo para extender su vínculo.

Por ahora, la primera oferta de la directiva rojiamarilla ha sido considerada insuficiente por Hernández: “No es lo que esperaba“, aseguró el delantero, mientras su nombre empieza a sonar en las filas del Deportivo Saprissa.

ver también Un club de fútbol, taller textil, carros de lujo y más: los 6 negocios de Marcel Hernández en Costa Rica

Aunque el directivo morado Erick Lonnis no quiso valorar públicamente esta posibilidad, el periodista Kevin Jiménez informó: “Lo han ofrecido a Marcel en Saprissa, pero todavía lo están valorando a lo interno“.

Publicidad

Publicidad

Marcel Hernández se mete en la élite mundial

Con su futuro todavía en el aire, el máximo anotador extranjero en la historia del fútbol costarricense ha alcanzado una marca que sorprende a todos en Herediano.

El espectacular arranque de temporada de Marcel Hernández, con 7 goles en 10 partidos entre el Apertura 2025 y la Copa Centroamericana, lo ha llevado a meterse en el Top 20 de goleadores de todas las ligas de primera división del mundo.

Publicidad

Marcel Hernández alcanzó una marca impresionante (CS Herediano).

Publicidad

El isleño ocupa el puesto 12 en este ranking internacional, igualado con varias figuras internacionales, entre ellas Jorge Benguché, delantero del Olimpia de Honduras, quien recientemente estuvo en el radar de Saprissa.

Publicidad

ver también Saprissa ya sueña con Marcel Hernández: el grave error de Jafet Soto que podría llevar al goleador de Herediano a Tibás

En la cima del listado aparece Franko Kovacevic, centrodelantero croata del NK Celje de la liga eslovaca, con 11 goles en 11 partidos. Lo siguen Troy Parrot (AZ Alkmaar, 10 goles en 7 partidos) y Franculino (Midtjylland, 8 goles en 11 encuentros).

El máximo golador mayor de 34 años en todo el mundo (Trasnfermarkt).

Publicidad

Publicidad

Pero por si esto fuera poco, Marcel Hernández también se ha convertido en el mayor goleador mundial de más de 34 años en lo que va de la temporada, un testimonio de su vigencia y del nivel que mantiene pese a su edad.