Mientras Feyenoord se retira de la negociación por Manfred Ugalde, el tico lanza un guiño a otro equipo de Países Bajos

En los últimos días, el interés del Feyenoord Rotterdam por fichar a Manfred Ugalde se enfrió de manera considerable. A pesar de que el delantero costarricense de 23 años ha mostrado disposición para regresar a la Eredivisie (incluso estando dispuesto a aceptar un salario menor al que percibe actualmente en Rusia), las negociaciones han quedado estancadas debido a dos factores clave.

Uno de los motivos es económico, relacionado con las altas pretensiones del Spartak de Moscú, que ha dejado claro que solo liberará al jugador por una cifra no menor a los 20 millones de euros en un traspaso permanente, descartando cualquier posibilidad de préstamo.

La guerra aleja a Manfred Ugalde de la Eredivisie

El segundo factor, y tal vez el más delicado, es de carácter moral. La situación geopolítica entre Rusia y Ucrania ha dejado una sombra sobre las negociaciones, ya que muchos neerlandeses se sienten incómodos con la posibilidad de que Feyenoord adquiera a un jugador de un club proveniente de un país suspendido por la UEFA debido a sus actividades bélicas.

El periodista Martijn Krabbendam, analista de Feyenoord para Voetbal International, comentó sobre este dilema: “Se oía hablar de 25 millones. Era una posibilidad, pero entonces surgió la pregunta interna: ¿Deberíamos hacerlo? ¿Es moralmente correcto? Varios miembros de la junta directiva empezaron a tener dudas al respecto, y luego empezó a tardar tanto que también podría descartarse.“

El gesto de Ugalde hacia Países Bajos

Pero mientras Feyenoord se aleja de la negociación por Manfred Ugalde, el delantero costarricense sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un gesto dirigido a otro equipo de la Eredivisie: el FC Twente, su ex club, al que todavía sigue muy de cerca.

A través de sus historias de Instagram, el tico compartió un mensaje originalmente publicado por la institución y dirigido a Mathias Kjolo, mediocampista noruego que sufrió una grave lesión en su rodilla izquierda y estará fuera de las canchas por varios meses. El posteo decía: “Mathias, recupérate pronto guerrero.”

La historia de Manfred Ugalde (Instagram).

Durante su tiempo en Twente, el ex Deportivo Saprissa compartió 34 partidos con Kjolo. En total, Ugalde jugó 84 partidos con el cuadro neerlandés, en los cuales anotó 22 goles y dio 14 asistencias antes de ser transferido a su actual equipo.

