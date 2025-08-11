Jafet Soto se va, llega Hernán Medford y en Herediano admiten lo que pocos esperaban: “Para eso nos pagan”

El Club Sport Herediano anunció recientemente que Pablo Salazar no continuará como su entrenador, una decisión que obligó a la directiva, encabezada por Jafet Soto, a moverse rápidamente en el mercado en busca de un reemplazo.

Entre las opciones evaluadas, el nombre que más sedujo a la dirigencia fue el de Hernán Medford, quien estaría muy cerca de sellar su regreso al banquillo florense. Antes de cerrar esta negociación, en el club reconocen una situación que pocos imaginaban.

Mientras tanto, el equipo busca mantener la estabilidad deportiva en medio de este cambio de mando, confiando en que la experiencia y el carácter del nuevo técnico puedan marcar la diferencia en la competencia.

Con la llegada de Hernán Medford se admitió esto desde Herediano

Darryl Araya dejó claro que, más allá de los constantes cambios de entrenador en Herediano al mando de Jafet Soto el compromiso y la profesionalidad del plantel no se negocian.

El defensor señaló que su labor es adaptarse rápidamente a las ideas del técnico que llegue, sin importar si asume uno o dos días antes de un partido, y responder siempre con el máximo nivel para mantener la competitividad del equipo.

“Somos profesionales para eso nos pagan. El técnico que llegue, dos días después o uno, tenemos que comportarnos siempre a la altura”, comentó Darryl Araya sobre los recurrentes cambios de entrenador en Herediano.

Confianza total en la nueva etapa de Herediano

Con la inminente llegada de Hernán Medford, en Herediano confían en que el cambio de timón traiga un nuevo impulso al plantel y refuerce el compromiso mostrado por los jugadores.

Hernán Medford hace unos años con Herediano

La directiva espera que, con la experiencia del nuevo entrenador y la disposición del grupo para adaptarse, el equipo logre mantener su competitividad y pelear por los objetivos trazados en el Torneo Apertura 2025.

