Este viernes, la Selección de Costa Rica tendrá su primer partido de la última ronda de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Será frente a Nicaragua en Managua, mientras que el próximo martes recibirá a Haití por la segunda jornada del Grupo C.

A horas de un encuentro tan importante para la Sele, Celso Borges, quien no forma parte de una convocatoria hace dos años tras su retiro en 2024, habló sobre el Piojo Herrera y no dudó en dar su opinión.

Uno de los aspectos que más destacó el capitán de Alajuelense es la experiencia del Piojo en el área de Concacaf: “Lo que más me gusta es que conoce la zona y que ya ha estado en esta situación antes. Tiene el material para hacerlo y sabe lo que se requiere para clasificar“.

En diálogo con el periodista Giancarlo García, Celso Borges decidió reconocer que el técnico mexicano “no ha querido engañar a nadie“, en relación a que se ha mostrado tal cual como es. Al mismo tiempo, confesó que sabe que “el grupo de jugadores está muy contento” con Herrera.

Y concluyó: “Ha caído muy bien en la gente de Costa Rica. Es un señor muy transparente, muy honesto con su trabajo. No ha venido a nada más que a trabajar. Por eso se le ha respetado mucho. Estoy con mucha fe de que el Piojo pueda llevar esto a buen puerto“.

¿Volverá Celso Borges a la Selección de Costa Rica?

Hace unos meses, el Piojo Herrera confesó que ve los partidos de Celso Borges, aunque por el momento considera no llamarlo. “Cuando yo me acerque al jugador es porque realmente ya lo tengo considerado para llamarlo. Mientras no puedo con una plática hacerle pensar que está y no llamarlo, entonces sería peor de mi parte. Voy a tratar de seguirlo observando, lo estoy observando, ustedes me han visto todos los partidos de la Liga, casi estoy, si no estoy ahí, los veo en la televisión“