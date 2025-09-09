Mientras Alajuelense recibió 500 mil dólares solo por Aarón Suárez, esto es todo lo que cobró Saprissa en el mercado de fichajes

El mercado de fichajes volvió a dejar contrastes entre los dos equipos más grandes del país. Liga Deportiva Alajuelense confirmó este lunes la venta de Aaron Suárez al Iğdır FK de la segunda división de Turquía, una negociación que, pese a que el jugador no contaba con muchos minutos en el primer equipo, le dejará a la institución rojinegra la suma de 500 mil dólares.

Lo llamativo es que incluso se había contemplado la opción de dejar libre al volante, pero finalmente la gerencia deportiva consiguió colocar al futbolista en el exterior y cerrar una transferencia que fortalece las finanzas manudas. Para la Liga, se trata de un negocio redondo con un jugador que ya no era prioridad en el plantel de Machillo Ramírez.

¿Cuánto obtuvo Saprissa en este mercado de fichajes?

En contraste, el Deportivo Saprissa apenas logró concretar la venta de un solo futbolista en todo este mercado: el portero Kevin Chamorro, quien fichó por el Rio Ave de la Primera División de Portugal. Una operación que, lejos de representar un gran ingreso para los tibaseños, solamente recibieron 100 mil dólares en sus arcas.

El caso del guardameta resulta aún más llamativo, pues Chamorro ya tenía roce europeo tras su paso por el Estoril, pero al no ejecutarse la opción de compra y al no querer seguir en Tibás, el club debió aceptar una propuesta mínima. En números, Saprissa percibió cinco veces menos de lo que Alajuelense consiguió por un jugador que no era titular indiscutible.

Kevin Chamorro fue vendido por 100 mil dólares. (Foto: Rio Ave)

Este escenario deja expuestas dos realidades diferentes en la gestión de las ventas internacionales: mientras la Liga capitalizó de forma inesperada la salida de un futbolista con poca regularidad, Saprissa apenas pudo recuperar una fracción con un jugador joven y con proyección que ya se mostraba en una liga de mayor nivel.

La diferencia no es solo económica. También abre el debate sobre la capacidad de los clubes costarricenses para negociar en el mercado internacional, donde cada movimiento puede significar un refuerzo financiero clave para sostener sus proyectos deportivos. En este caso, Alajuelense salió claramente favorecido frente a su máximo rival.