La noche del jueves, la Liga Deportiva Alajuelense consiguió una apretada victoria de 3-2 sobre Puntarenas FC, y tras el partido, el experimentado volante manudo, Michael Barrantes, compartió sus impresiones con los medios de comunicación. Una de las consultas se centró en los recientes comentarios del seleccionador nacional de Costa Rica, Gustavo Alfaro, sobre Joel Campbell.

El estratega argentino había asegurado que no vio bien al delantero en la práctica de la Sele: “Joel es un jugador de talento, lo primero que le dije cuando llegué fue ‘por qué no me estás mostrando los dientes blancos que tenés, estás triste, estás gris, perdiste la alegría, te veo contrariado, veo que no estás disfrutando, estás padeciendo“.

¿Qué respondió Michael Barrantes sobre los dichos de Alfaro sobre Campbell?

Barrantes defendió a su compañero de equipo: “A Joel no lo veo triste. Quizá está pasando un momento al que no nos tiene acostumbrados, pero ustedes lo ven partido a partido. Es un jugador que se sacrifica, se esfuerza, da su mayor esfuerzo, entrega su mayor potencial“.

Ante la pregunta sobre cómo los jugadores manejan declaraciones críticas de un seleccionador nacional, Barrantes optó por no entrar en polémicas. De todas formas, volvió a dejar claro que lo ve bien a su compañero de equipo.

“Él (Gustavo) desde su experiencia, desde todo el tiempo que tiene en esto del fútbol, tendrá sus razones de decir eso sobre Joel. Nosotros no lo entendemos. Lo que hacemos es disfrutar de Campbell, de lo que él hace, lo que nos ayuda día a día. Esperamos que partido a partido él vaya mostrándonos más el potencial al que nos tiene acostumbrados”, afirmó.

¿Qué dijo Michael Barrantes sobre la condición fisica de Joel Campbell?

En cuanto a la condición física de Joel Campbell, Barrantes elogió su desempeño en el campo y sugirió permitirle disfrutar del juego sin demasiada presión. “Hoy (jueves) jugó los 90 minutos a un ritmo complicado. Él siempre está preparándose de la mejor manera“.

Y cerró: “Creo que también ya tenemos que soltarlo un poco. Todo el mundo quiere que él agarre la bola desde el área de nosotros y vaya y haga un gol. Él hace su esfuerzo. A él lo marcan más fuerte, lo marcan diferente. Eso es lo que tenemos que ver y analizar. Déjenlo un poquito suelto para que pueda disfrutar más del fútbol”.

¡Atención a todos los amantes del fútbol! Nuestro canal oficial de WhatsApp de Fútbol Centroamérica te espera. Únete y disfruta de noticias confiables y de calidad.