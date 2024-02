El delantero destacado de la selección de Costa Rica, Joel Campbell, no ha tardado en abordar las recientes declaraciones del técnico Gustavo Alfaro, quien mencionó haber notado un cierto semblante triste en el jugador durante los últimos meses. Estas palabras del entrenador generaron especulaciones sobre si el estado de ánimo del jugador costarricense podría estar afectando su rendimiento actual.

Con serenidad y sin amplificar la situación, Joel Campbell se dirigió a los medios de comunicación después de la victoria por 2-0 contra El Salvador. El delantero abordó abiertamente el tema sobre su estado de ánimo, reconociendo que ha experimentado momentos en los que no se encontraba en su mejor disposición emocional. Sin embargo, aseguró a la prensa que estos episodios son parte de la normalidad humana y que, si en algún momento lo vieron abatido, fue algo puntual.

¿Qué dijo Joel Campbell?

“Nosotros somos jugadores de fútbol, pero también somos seres humanos, no siempre uno está feliz, por mi forma de ser soy alguien que siempre está alegre. Él me sintió un poco triste y él lo entendió, le expliqué que soy papá y que cada vez que uno sale de la casa es más difícil porque los hijos no entienden y uno como papá le duele porque uno quisiera festejar los cumpleaños, pero es el precio que hay que pagar por ser futbolista“, afirmó Joel Campbell para ESPN.

Recordemos que este asunto se originó debido a que el entrenador de la sele manifestó haberlo notado apagado cuando se reunieron en noviembre pasado para los juegos contra Panamá correspondiente a Liga de Naciones. Joel Campbell entró como sustituto en la reciente victoria de Costa Rica sobre los cuscatlecos, un emocionante encuentro en el que Jostin Daly y Aarón Suárez se destacaron como goleadores.

A pesar de los desafíos, Joel Campbell reiteró su firme disposición para enfrentar tanto los retos futuros con la selección, especialmente el enfrentamiento crucial ante Honduras en marzo en el repechaje clasificatorio a la Copa América, como para regresar con plena determinación y brindar su máximo esfuerzo en el terreno de juego con Alajuelense.

¡Atención, aficionados! Únanse a nuestro nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias. ¡No se lo pierdan!