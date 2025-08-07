Lo dijo sin rodeos: a Iker Casillas le preguntaron si fue mejor que Keylor Navas y esta fue su respuesta

Entre los verdaderos fanáticos del fútbol no puede caber ninguna duda de que tanto Iker Casillas como Keylor Navas tienen reservado un lugar especial en el Olimpo de los guardametas del Real Madrid.

Desde su irrupción en las postrimerías del Siglo XX, Casillas lo ha ganado todo defendiendo el arco merengue: cinco campeonatos de liga, cuatro Supercopas y dos Copas de España a nivel nacional, además de tres Champions League, dos Intercontinentales, un Mundial de Clubes y dos Supercopas de Europa en el escenario internacional.

ver también Entre Keylor Navas, Casillas y Buffon: Cristiano Ronaldo eligió al mejor portero con el que jugó

Por su parte, el histórico portero tico, que se mantiene en actividad con los Pumas de la UNAM, estuvo menos tiempo en la Casa Blanca (cinco años contra más de quince del español), pero también se cansó de levantar trofeos: tres Champions League consecutivas, tres Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga y una Supercopa de España completan su impresionante palmarés blanco.

Publicidad

Publicidad

Keylor Navas levantó tres Champions League al hilo (Getty Images).

¿Iker Casillas o Keylor Navas? El español no tiene dudas

En una entrevista con el influencer español Adri Contreras, Iker Casillas, retirado desde 2020, fue puesto en aprietos —o no tanto— al tener que elegir entre varios porteros top para determinar al mejor de todos. La dinámica era simple: duelos cara a cara en los que el campeón del mundo con España debía elegir a uno para que avanzara a la siguiente ronda.

Publicidad

Primero, eligió a Manuel Neuer por encima de Petr Čech. Luego, el alemán también fue su preferido ante Edwin van der Sar y Oliver Kahn. Pero cuando le tocó enfrentar a Neuer con Peter Schmeichel, eligió al danés.

Publicidad

Publicidad

Posteriormente, Schmeichel superó a Víctor Valdés, aunque cuando el duelo fue contra él mismo, Casillas no dudó ni un segundo: “Iker Casillas Fernández”, respondió con una sonrisa. Así, fue avanzando de ronda hasta que le tocó el turno de enfrentar a Keylor Navas.

“¿Iker Casillas o Keylor Navas?”, preguntó Contreras. Y otra vez, sin pestañear, respondió: “Iker Casillas Fernández”. Con esa frase, el español dejó claro que no cree que el legendario arquero costarricense lo haya superado bajo los tres palos del Madrid.

Publicidad

Publicidad

ver también Keylor Navas no lo podía creer: su reacción ante la humillación que recibió el portero de Pumas

Iker también se eligió a sí mismo por encima de Hugo Lloris y Alisson Becker. El único que logró superarlo fue Gianluigi Buffon. “Gigi siempre. Siempre gana”, sentenció el ex arquero del Real Madrid, reconociendo al italiano como el más grande de todos.