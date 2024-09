Este jueves Alajuelense visitó a Comunicaciones por los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

El partido en Guatemala terminó finalmente en una victoria por 2-1 para el equipo de Alexandre Guimaraes, sin embargo en la previa se vivió algo impensado.

Un aficionado de La Liga, Christian Castro, quien viajó para ver a su equipo junto a su mujer, padeció una barbarie al ser golpeado por fanáticos de los Cremas por el sólo hecho de vestir los colores rojinegros.

El testimonio desgarrador: “Me querían matar”

Las imágenes de Castro con la cabeza vendada y el torso desnudo ensangrentado no tardaron en viralizarse en las afueras del estadio. Y luego fue el propio Christian quien habló con Diario Extra y relató su calvario.

“Fue algo terrible, nunca pensé vivir esto, mucho menos dentro de un estadio. Me querían matar”, reveló quien fue agredido por varios seguidores de la “Vltra Svr”, como se hace llamar la barra de Comunicaciones.

El propio Mono Castro contó lo sucedido en su cuenta de Instagram.

Así atacaron al aficionado de Alajuelense en Guatemala

Según contó Castro en declaraciones al mencionado medio, lo “golpearon en el suelo, patearon y hasta agredieron con un tubo en la cabeza”, lo que provocó que quedara cubierto de sangre.

Además, le robaron su camiseta de Alajuelense y sólo alcanzó a salvar su teléfono celular. “Nunca pensé vivir esto. La turba se metió y me empezaron a agredir, no sé cuánta gente era, si 20 o 30 personas. Me golpearon por la cara, me daban y me daban, luego otro chavalo apareció con el tubo y me golpeó en la cabeza”, detalló quien estaba junto a su esposa, también agredida.