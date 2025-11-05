Dedicado a Mariano Torres: referente de Alajuelense le dice al ídolo de Saprissa lo que todos piensan en la Liga

Marco Vásquez como gerente general de la Liga Deportiva Alajuelense, destacó el valor que ha tomado la Copa Centroamericana en los últimos años, resaltando tanto el crecimiento deportivo como el impacto económico y de exposición internacional que ofrece.

La reciente reflexión de Marco Vásquez también tuvo una indirecta para Mariano Torres en Saprissa, quien en el pasado restó relevancia e importancia a la Copa Centroamericana, colocando a la Concachampions muy por encima.

Mensaje directo para Mariano Torres

El dirigente manudo destacó que el torneo ha crecido en competitividad, prestigio y beneficios deportivos y económicos, por lo que considera que hoy representa un desafío importante para los clubes de la región.

Marco Vásquez – Gerente General de Alajuelense

“La Concacaf le ha dado a este torneo una categoría diferente no solo a nivel de exposición futbolística, sino también a nivel financiero. Es un buen premio ganar este campeonato centroamericano. Para La Liga y ganar un tricampeonato y poner eso en la vitrina regional es algo inédito“, compartió Marco Vásquez, gerente general de Liga Deportiva Alajuelense para Columbia Deportiva.

“Pero el torneo en sí ha tenido un crecimiento importante. Algunos han querido en el pasado desmeritar el torneo y ni siquiera son protagonistas. Gracias a Dios, al esfuerzo y trabajo de esta institución estamos hoy una vez más en una final“, finalizó Marco Vásquez.

Según Vásquez, los resultados recientes y la presencia de Alajuelense en otra final demuestran que la competencia merece respeto y que quienes la subestimaron ahora ven cómo su nivel y exigencia se han consolidado.