"Me encantó": Miguel Herrera admite su error y termina reconociendo lo que tanto le pedían en Costa Rica

Luego del empate contra Honduras en el San Pedro Sula, Miguel Herrera habló sobre el cambio que hizo y los buenos resultados que le dio.

Por Pablo Rocca

Miguel Herrera sorprendió a todos tras el empate 0-0 de Costa Rica frente a Honduras por las Eliminatorias. El técnico mexicano, que días atrás había dejado entrever sus dudas sobre Kendall Waston, terminó rindiéndose ante la solidez del experimentado defensor y reconoció públicamente su error.

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre Kendall Waston?

En la conferencia posterior al partido, el estratega no dudó en elogiar al capitán de la Tricolor: “Me encantó cómo jugó Kendall Waston, pero la verdad que todos. Los centrales y laterales hicieron un gran partido.”

Las palabras de Herrera marcan un cambio de tono respecto a lo que había expresado en la previa, cuando se mostró reacio a incluir a Waston en el once titular. Sin embargo, la actuación del defensor fue impecable: lideró la zaga con carácter, ordenó a sus compañeros y anuló los intentos ofensivos de Honduras, que prácticamente no generó peligro.

El técnico mexicano también destacó el valor de tener referentes dentro del campo: “Entre más líderes haya en la cancha, mejor. El equipo se ve mejor y eso los jóvenes lo deben aprender. La verdad que me gustó mucho el equipo“.

Con esta autocrítica, Herrera no solo reconoció el aporte de Waston, quien picanteó con un mensaje a Honduras, sino que también dio un mensaje claro al vestuario: la experiencia y el liderazgo siguen siendo pilares fundamentales en el proyecto de la Sele rumbo al Mundial 2026.

Keylor Navas impacta a Honduras y cumple la promesa que aplaude todo Concacaf: por eso es el más grande de Costa Rica

Keylor Navas impacta a Honduras y cumple la promesa que aplaude todo Concacaf: por eso es el más grande de Costa Rica

“Los tres defensas centrales y los laterales hicieron un gran trabajo, me encantaron”, insistió el Piojo, dejando claro que, al final, terminó valorando lo que la afición costarricense le pedía desde hace tiempo.

