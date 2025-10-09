Kendall Waston necesito 5 palabras para destrozar a Honduras tras el empate contra Costa Rica por las Eliminatorias

En San Pedro Sula, la Selección de Costa Rica sumó un punto valioso al empatar 0-0 ante Honduras en un duelo cargado de tensión y con poco brillo ofensivo. Sin embargo, tras el pitazo final, una frase de Kendall Waston encendió la polémica y resumió el sentir del camerino tico: “Honduras no tuvo ni una.”

El defensor nacional, uno de los líderes más experimentados de la Tricolor, habló con Radio Teletica apenas terminado el compromiso y no se guardó nada al evaluar el rendimiento de los catrachos. Su declaración, breve pero contundente, reflejó la superioridad que, según él, mostró Costa Rica durante gran parte del encuentro.

¿Qué dijo Kendall Waston sobre Honduras?

“Dulce y amargo. Queríamos los 3 puntos para acercarnos al equipo, pero también satisfechos porque no es fácil venir acá de visita. Esto nos ayuda”, señaló Waston, quien además insistió en la importancia de valorar el empate si se consigue una victoria en casa.

Pero fue su segunda frase la que quedó grabada entre los aficionados y la prensa: “Honduras no tuvo ni una y nosotros sí. Lo bueno es que tenemos llegada”.

Con esas cinco palabras, Waston marcó la diferencia en un partido en el que la Sele estrelló un balón en el travesaño y generó las opciones más claras del compromiso, mientras que los locales carecieron de profundidad.

El empate mantiene a Costa Rica bien posicionada en su camino rumbo al Mundial 2026, y deja claro que el grupo dirigido por Miguel “Piojo” Herrera no teme decir las cosas como son.