“Más que nadie”: Concacaf sorprende a Manfred Ugalde tras su doblete con un mensaje que ilusiona a Costa Rica

Este domingo, Manfred Ugalde volvió a ser la gran figura del Spartak de Moscú en la Liga Premier de Rusia. El delantero costarricense ingresó de cambio en el segundo tiempo y fue determinante en la victoria 2-1 frente al Krylya Sovetov, al anotar los dos goles de su equipo a los minutos 52 y 70.

Con esta actuación, el goleador de la Selección de Costa Rica completó su segundo partido consecutivo marcando y dejó atrás la larga sequía que lo había asediado durante los últimos meses, además de convertirse en el máximo anotador del club entre los jugadores de la plantilla actual.

“¡La joven joya de Costa Rica!”: Concacaf sorprende a Manfred

En medio de este gran presente, la Concacaf sorprendió al tico con un mensaje directo en sus canales oficiales, resaltando tanto sus cifras como su nominación a los premios anuales de la confederación.

“¡La joven joya de Costa Rica! El talentoso Manfred Ugalde anotó más que nadie con La Sele y es uno de los nominados como Jugador del Año de Concacaf“, publicó la organización en sus redes sociales.

La publicación también destacó que Ugalde suma ya 22 goles y 9 asistencias con la camiseta del Spartak, además de ser el máximo goleador del seleccionado costarricense del año y el primer futbolista de Concacaf en conseguir la Bota de Oro en la Liga Premier de Rusia, hazaña que alcanzó en la temporada pasada con 17 anotaciones.

¿Quiénes son sus rivales en Concacaf?

El buen momento del atacante tico lo tiene peleando nada menos que por el galardón al Mejor Jugador del Año de Concacaf. En esta carrera, deberá medirse contra los mexicanos Edson Álvarez, Raúl Jiménez y Ángel Sepúlveda, el estadounidense Mark Tillman y el canadiense Jonathan David.

La votación para los aficionados ya está disponible en el sitio web oficial de Concacaf y permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre de 2025. Mientras tanto, Manfred Ugalde continúa sumando goles y méritos en Rusia, soñando con convertirse en el referente número uno de la región.

