Toda Costa Rica festeja: Manfred Ugalde consigue lo que necesitaba para volver a soñar con cambiar de equipo en Europa

Tras un mercado de fichajes en el que su futuro parecía quedar condicionado por la postura del Spartak de Moscú en no llegar a un acuerdo con el Feyenoord para su traspaso, Manfred Ugalde vuelve a dar señales de que su historia en Europa aún tiene capítulos por escribirse.

El delantero costarricense encontró lo que tanto necesitaba para recuperar confianza y encender nuevamente la ilusión de que, más temprano que tarde, pueda abrirse una nueva puerta en el fútbol del Viejo Continente.

¿Cuál fue la conquista de Manfred Ugalde en Europa?

Manfred Ugalde celebró su primer gol de la temporada 2025/26 con el Spartak de Moscú, marcando en la Copa de Rusia frente al Rostov en lo que significó un golpe para potenciar su confianza.

Dicho gol significó el fin de una sequía que arrastraba desde el pasado 24 de mayo, cuando había marcado por última vez con el Spartak de Moscú frente al Khimki.

Incluso en sus más recientes apariciones con la Selección de Costa Rica no había logrado reencontrarse con las redes, por lo que este tanto representa un alivio y un impulso importante en su carrera.

Ugalde abrió su cuenta goleadora en la campaña con una anotación que no solo le da confianza, sino que también confirma su importancia en el esquema del equipo ruso.

Al final, Spartak de Moscú no pudo sostener la ventaja inicial y terminó cayendo 1-2 frente al Rostov en la Copa de Rusia. Manfred Ugalde abrió el marcador al minuto 6, pero los visitantes reaccionaron con tantos de Daniil Shantaliy al 54’ y de Ilya Vakhaniya al 88.

La derrota complica el panorama del Spartak en la Copa de Rusia, aunque todavía se mantiene en puestos de clasificación dentro de su grupo con siete unidades.