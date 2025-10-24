Es tendencia:
“Tema interno”: Jafet Soto no se guarda nada y expone a sus jugadores en medio de la crisis que vive Herediano

Luego de que se hablara sobre una supuesta deuda de Herediano con sus jugadores, Jafet Soto salió hablar y expuso a todos.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Jafet Soto habló sobre la supuesta deuda. (Foto: La Nación)
El Club Sport Herediano atraviesa una de las etapas más complicadas de los últimos años. El equipo rojiamarillo no encuentra regularidad en el torneo y su rendimiento en cancha ha quedado eclipsado por los problemas extrafutbolísticos que comienzan a salir a la luz.

En medio de los rumores sobre una supuesta deuda con los jugadores, el presidente y técnico del club, Jafet Soto , decidió romper el silencio y aclarar públicamente la situación, aunque lo hizo dejando varias frases que no pasaron inadvertidas.

En conferencia de prensa, Soto explicó que los pagos pendientes corresponden a premios por el bicampeonato, pero aseguró que los salarios están al día y que el tema ya fue abordado con los futbolistas.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre la deuda con sus jugadores?

Hasta que teníamos los dos trofeitos nos sentamos a hablar de eso, y fue como hace un mes que nos sentamos a hablar. Ya se les pagó una parte del bicampeonato, del premio del campeonato se les pagó el 100%. Es un tema interno; los salarios están completamente al día, que es lo más importante”, explicó el dirigente.

El jerarca también intentó bajarle el tono a la polémica y puso como ejemplo su propia experiencia en el extranjero, recordando que las negociaciones por premios suelen tomar tiempo.

En México me terminaron de pagar los premios de Puebla del 2002 en 2007. Creo que ya se le ha dado mucho tema a eso. Es para hacernos daño”, sentenció Jafet Soto.

Sin embargo, sus declaraciones generaron ruido dentro y fuera del camerino florense. Al exponer públicamente los detalles de los pagos y calificar la situación como un “tema interno”, Soto dejó en evidencia que no todos los futbolistas estarían conformes con cómo se ha manejado la situación.

El panorama se complica para Herediano, que además de sus problemas administrativos, atraviesa una mala racha deportiva que lo tiene fuera de los puestos de clasificación. A falta de pocas fechas para el cierre de la fase regular, el equipo necesita reaccionar urgente si quiere mantener vivas sus aspiraciones.

