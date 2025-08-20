Baja confirmada en Herediano: la noticia que golpea al vestuario a horas del partido clave por Copa Centroamericana

Club Sport Herediano quiere seguir con vida en la Copa Centroamericana. Por eso, este jueves deberá ganar en su visita a Sporting San Miguelito de Panamá para llegar a 6 puntos, meterse entre los dos mejores del Grupo B y jugarse ante Municipal la ansiada clasificación a los cuartos de final en la última fecha.

Los florenses tomaron un importante impulso derrotando 2-1 a Pérez Zeledón in extremis en el debut de su nuevo entrenador, Hernán Medford, por el Torneo Apertura 2025. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó una dura noticia que golpeó el ánimo del camerino.

La sensible noticia que afecta a Herediano

A través de sus redes sociales, Herediano anunció este miércoles el fallecimiento de Sofía Aguilera Montañez, madre del futbolista rojiamarillo Sergio Rodríguez: “Le enviamos un fuerte abrazo a él y a toda su familia en este difícil momento, deseándoles paz y consuelo”, reza la nota luctuosa.

Rodríguez, el polivalente contención mexicano de 29 años que llegó el torneo pasado desde AD Guanacasteca, fue titular en los seis primeros juegos de la temporada. Sin embargo, recibió un permiso especial para ausentarse contra los generaleños, Sporting San Miguelito y San Carlos, el próximo domingo.

Su baja ya es de por sí sensible. Pero, sumada a la posible ausencia de Marcel Hernández por problemas de visado y las lesiones que afectan a Aarón Cruz, Danny Carvajal, Juan Luis Pérez, Fernán Faerron, Shawn Johnson, Yeltsin Tejeda y Eduardo Juárez, el panorama se vuelve complejo para el Team.