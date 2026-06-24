Qué pasa si Corea del Sur gana, empata o pierde contra Sudáfrica por el Grupo A del Mundial 2026

Así está el panorama para Corea del Sur de cara a su último partido del Grupo A: ¿Si cae ante Sudáfrica queda eliminada? Acá se lo contamos.

Corea del Sur juega este miércoles un partido decisivo ante Sudáfrica por la tercera fecha del Grupo A del Mundial 2026. El equipo asiático llega con 3 puntos y depende de sí mismo para clasificarse a los dieciseisavos de final.

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Dicho encuentro se disputará en el Monterrey Stadium, nombre FIFA del Estadio BBVA, y se jugará en simultáneo con México-República Checa, el otro compromiso de la zona.

Los surcoreanos vienen de ganarle 2-1 a República Checa en el debut y de perder 1-0 frente al equipo del “Vasco” Aguirre en la segunda. Los Bafana Bafana, por su parte, cayeron 2-0 ante México y luego empataron 1-1 contra los checos. Por eso, la selección sudafricana tiene un punto y necesita ganar para sostener sus opciones.

Qué pasa si Corea del Sur le gana a Sudáfrica

Si Corea del Sur le gana a Sudáfrica, llegará a 6 puntos y se clasificará a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La victoria le asegurará al equipo asiático terminar entre los dos primeros del Grupo A. México ya tiene abrochado el primer lugar, por lo que los asiáticos avanzarían como segundos de la zona sin importar lo que suceda en el juego entre el Tri y Chequia.

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ver también Tabla de mejores terceros del Mundial 2026: posiciones actualizadas y quiénes clasifican a 16avos

Qué pasa si Corea del Sur empata contra Sudáfrica

En el caso de que Corea del Sur iguale contra Sudáfrica, trepará a 4 puntos y también se clasificaría a los 16avos de final.

El empate dejaría a los sudafricanos con 2 unidades, por lo que ya no podrían superar al cuadro surcoreano. La única selección que podría igualarlo sería República Checa, pero si le gana a México en el otro partido del grupo.

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En ese escenario, Corea del Sur y Chequia quedarían con 4 puntos. Sin embargo, los primeros tendrían ventaja por el antecedente directo, ya que vencieron a los checos en la primera fecha.

Qué pasa si Corea del Sur pierde contra Sudáfrica

Si Corea del Sur pierde contra Sudáfrica, se quedará con 3 puntos y perderá la posibilidad de clasificarse de forma directa por sus propios medios.

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Con ese resultado, el equipo dirigido por Hugo Broos llegaría a 4 unidades y superaría a Corea en la tabla. El equipo asiático pasaría a depender de lo que ocurra en México vs. República Checa, abriéndose el siguiente escenario:

Si los checos no derrotan a los mexicanos, los surcoreanos quedarían terceros con 3 puntos y deberían mirar la tabla de mejores terceros .

. Si los checos le ganan a México llegarían a 4 puntos, Sudáfrica también tendría 4 y Corea del Sur quedaría por detrás de ambos con 3 puntos y afuera del Mundial.

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Tabla de posiciones del Grupo A