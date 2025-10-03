Es tendencia:
Manfred Ugalde contra las cuerdas: el problema inesperado que complica su continuidad en La Sele y el pedido del Piojo Herrera

Pese a que es la gran figura que tiene Costa Rica en la actualidad, Manfred Ugalde corre riesgo de poder jugar con normalidad en La Sele.

Por Pablo Rocca

Manfred Ugalde tiene un duro revés. (Foto: Getty Images)

La Selección de Costa Rica afronta semanas decisivas en la eliminatoria rumbo al Mundial. Tras los tropiezos frente a Nicaragua y Haití, la Tricolor se juega buena parte de sus aspiraciones ante Honduras, en un duelo catalogado como uno de los más importantes de los últimos años. En este contexto, Miguel Herrera busca afinar cada detalle y tener a todos sus futbolistas al máximo nivel.

Sin embargo, uno de los nombres que genera preocupación es el de Manfred Ugalde. El delantero, llamado a ser pieza clave en el ataque costarricense, enfrenta un problema inesperado que podría condicionar su continuidad con la Sele.

¿Cuál es el problema que tiene Manfred Ugalde?

Según reveló el periodista Kevin Jiménez, el inconveniente no pasa por su rendimiento ni por su compromiso, sino por factores externos relacionados a su situación en Europa.

Herrera le ha pedido a Manfred que cambie de club debido al tema de los viajes y los horarios. El atacante llega con muy poco tiempo para entrenar, acumulando largos desplazamientos y el desgaste del cambio de huso horario.

Esta situación, de acuerdo con el cuerpo técnico, afecta directamente el rendimiento del jugador cada vez que se concentra con la Tricolor. La falta de adaptación tras cada viaje complica su aporte inmediato al equipo, justo cuando más se necesita regularidad en el grupo.

¿Qué pedido le hizo el Piojo Herrera a Manfred Ugalde?

El pedido de Herrera es claro: que Ugalde encuentre un club que le permita estar más cerca de Costa Rica o con menos dificultades logísticas para integrarse a la Selección. Una petición que pone al delantero contra las cuerdas, ya que su futuro deportivo podría quedar condicionado a las necesidades de la Tricolor.

