“Impunidad”: Celso Borges quedó expuesto ante todos en Costa Rica mientras define su futuro en Alajuelense

Durante el partido entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Pérez Zeledón que terminó con victoria para La Liga (3-2), se presentó una jugada que generó controversia. El jugador Kendall Porras resultó con una herida luego de una fuerte entrada de Celso Borges, acción que no fue sancionada por el árbitro ni revisada por el VAR.

Luego de este impacto, Porras necesitó recibir cuatro puntos de sutura, lo que causó molestia en el equipo de Pérez Zeledón y entre sus seguidores. El incidente ocurrió en la jugada previa al segundo gol de Alajuelense, lo que aumentó aún más la polémica.

Muchos consideraron que el árbitro debió detener el encuentro y sancionar la falta, mientras que otros criticaron la falta de intervención del VAR. Este tipo de situaciones ha reavivado el debate sobre la consistencia del arbitraje y la correcta aplicación de la tecnología en el fútbol nacional.

Críticas para Celso Borges tras la entrada a Kendall Porras

Tras la dura entrada de Celso Borges sobre Kendall Porras, el mediocampista recibió una ola de críticas quedando expuesto en redes sociales. Varios aficionados expresaron su descontento, señalando la acción como innecesaria y reclamando la falta de sanción por parte del árbitro y del VAR.

Desde Pérez Zeledón publicaron la imagen en redes de cómo que le quedó la pierna a Kendall Porras tras la entrada de Celso Borges

“Celso y su bendita impunidad desde que volvió al fútbol nacional”; “Ni se pregunta eso, era falta, anular gol y expulsión”, “Es insólito y risible que no les dio la gana revisar la jugada“, fueron parte de los comentarios que pudieron apreciarse en redes sociales tras esta acción de Borges contra Kendall Porras.

Comentarios en X sobre la entrada de Celso Borges ante Kendall Porras

Comentarios en X sobre la entrada de Celso Borges ante Kendall Porras

El futuro de Celso Borges en Alajuelense

Recordemos que de acuerdo con el periodista Ferlin Fuentes, la Liga Deportiva Alajuelense avanza firmemente en el proceso de renovación de contrato de Celso Borges. El experimentado mediocampista, cuyo vínculo actual se extiende hasta diciembre de 2025, estaría por ampliar su relación con el club por una temporada adicional.