Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Impunidad”: Celso Borges quedó expuesto ante todos en Costa Rica mientras define su futuro en Alajuelense

Celso Borges fue uno de los protagonistas en la última victoria de la Liga Deportiva Alajuelense ante Pérez Zeledón.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Celso Borges en Alajuelense
© AlajuelenseCelso Borges en Alajuelense

Durante el partido entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Pérez Zeledón que terminó con victoria para La Liga (3-2), se presentó una jugada que generó controversia. El jugador Kendall Porras resultó con una herida luego de una fuerte entrada de Celso Borges, acción que no fue sancionada por el árbitro ni revisada por el VAR.

Luego de este impacto, Porras necesitó recibir cuatro puntos de sutura, lo que causó molestia en el equipo de Pérez Zeledón y entre sus seguidores. El incidente ocurrió en la jugada previa al segundo gol de Alajuelense, lo que aumentó aún más la polémica.

Muchos consideraron que el árbitro debió detener el encuentro y sancionar la falta, mientras que otros criticaron la falta de intervención del VAR. Este tipo de situaciones ha reavivado el debate sobre la consistencia del arbitraje y la correcta aplicación de la tecnología en el fútbol nacional.

Alajuelense lo confirma: Celso Borges tomó una decisión sobre su futuro y Machillo Ramírez ya lo sabe

ver también

Alajuelense lo confirma: Celso Borges tomó una decisión sobre su futuro y Machillo Ramírez ya lo sabe

Críticas para Celso Borges tras la entrada a Kendall Porras

Tras la dura entrada de Celso Borges sobre Kendall Porras, el mediocampista recibió una ola de críticas quedando expuesto en redes sociales. Varios aficionados expresaron su descontento, señalando la acción como innecesaria y reclamando la falta de sanción por parte del árbitro y del VAR.

El Pérez Zeledón publicó la imagen en redes tras el partido ante Alajuelense.
Desde Pérez Zeledón publicaron la imagen en redes de cómo que le quedó la pierna a Kendall Porras tras la entrada de Celso Borges
Publicidad

Celso y su bendita impunidad desde que volvió al fútbol nacional”; “Ni se pregunta eso, era falta, anular gol y expulsión”, “Es insólito y risible que no les dio la gana revisar la jugada, fueron parte de los comentarios que pudieron apreciarse en redes sociales tras esta acción de Borges contra Kendall Porras.

Comentarios en X sobre la entrada de Celso Borges ante Kendall Porras

Comentarios en X sobre la entrada de Celso Borges ante Kendall Porras

Publicidad
Comentarios en X sobre la entrada de Celso Borges ante Kendall Porras

Comentarios en X sobre la entrada de Celso Borges ante Kendall Porras

El futuro de Celso Borges en Alajuelense

Recordemos que de acuerdo con el periodista Ferlin Fuentes, la Liga Deportiva Alajuelense avanza firmemente en el proceso de renovación de contrato de Celso Borges. El experimentado mediocampista, cuyo vínculo actual se extiende hasta diciembre de 2025, estaría por ampliar su relación con el club por una temporada adicional.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Concacaf pone contra las cuerdas a Motagua: la notificación que confirma el por qué quedaría eliminado
Honduras

Concacaf pone contra las cuerdas a Motagua: la notificación que confirma el por qué quedaría eliminado

Tena eligió al reemplazante de Méndez-Laing en Guatemala
Guatemala

Tena eligió al reemplazante de Méndez-Laing en Guatemala

Honduras sufre por Choco Lozano, FIFA da la noticia que tanto estaban esperando
Honduras

Honduras sufre por Choco Lozano, FIFA da la noticia que tanto estaban esperando

Johan Venegas expuso lo que todos en Cartaginés querían escuchar tras su lesión
Costa Rica

Johan Venegas expuso lo que todos en Cartaginés querían escuchar tras su lesión

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo