Johan Venegas expuso lo que todos en Cartaginés querían escuchar para enfrentar a Motagua por la Copa Centroamericana

El delantero de Cartaginés, Johan Venegas, habló sobre la operación a la que tuvo que ser sometido después de sufrir una luxación en la clavícula. La lesión ocurrió durante el encuentro en el que su equipo cayó ante Herediano con marcador de 2-1.

Tras salir de este contratiempo en la operación, estas fueron sus palabras luego de confirmarse que será baja ante Motagua por la revancha en el repechaje de la Copa Centroamericana.

¿Qué dijo Johan Venegas tras su lesión con Cartaginés?

Johan Venegas expresó su agradecimiento tras haber pasado exitosamente por una cirugía. Comentó que la operación resultó muy bien y aprovechó para dar gracias a Dios, así como al equipo médico y de enfermería por su profesionalismo y dedicación.

Además, extendió su reconocimiento al Hospital Metropolitano por el trato cálido y atento que recibió durante su recuperación, asegurando con optimismo que pronto estará de regreso en las canchas.

“La operación salió muy bien. Gracias a Dios, a los médicos y enfermeros por su don. Gracias Hospital Metropolitano por tan cordial y caluroso trato. Estaremos de regreso en un abrir y cerrar de ojos”, comentó Johan Venegas, aseverando que trabajará en su recuperación para estar de regreso con el equipo lo más pronto posible.

Comunicado oficial de Cartaginés sobre Johan Venegas

“Nuestro jugador, Johan Venegas Ulloa, sufrió una luxación de clavícula en el juego ante el Club Sport Herediano. De inmediato el jugador se trasladó al Hospital Metropolitano para realizar todos los estudios pertinentes“.

“A raíz de estos resultados, se determinó que el jugador requería de una intervención quirúrgica. El delantero fue operado con éxito este domingo y la evolución marcará su regreso a las canchas“, expresó el Cartaginés a través de un comunicado oficial.

¿Cuándo juegan Cartaginés vs Motagua por la vuelta del repechaje en Copa Centroamericana 2025?

Cartaginés y Motagua definirán su pase en la vuelta del repechaje de la Copa Centroamericana 2025 este martes 28 de octubre, en el estadio Chelato Uclés, a las 8:00 p.m. hora de Costa Rica.

El equipo dirigido por Andrés Carevic llegará con una ventaja de 1-0 obtenida en el duelo de ida, lo que le da un margen importante ante un rival que buscará reaccionar en casa.