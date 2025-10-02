Es tendencia:
“Ya no está para esto”: desde Panamá impactan a Real España por su pase a semifinales y señalan al culpable de Plaza Amador

Figura panameña encontró a los que parecen ser los máximos responsables de la caída del equipo local.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Plaza Amador quedó fuera de la Copa Centroamericana tras caer ante Real España.
Plaza Amador cayó ante Real España por 2-1, cuando parecía que la serie estaba cerrada a favor del equipo de Panamá. Los goles en condición de visitante dieron por finalizado un sueño que parecía ser interminable. Todo es tristeza y desazón.

Con el 1-0 de la ida y en condición de visitante, definir de local podía no ser la más complicada de las opciones para Los Leones. Con empuje y sin perder las esperanzas, Los Aurinegros dieron la enorme sorpresa en tiempo cumplido.

Una vez concretado el resultado con el flamante semifinalista, fue el reportero José Miguel Domínguez Flores quien hizo su descargo a través de X. Puso como principales responsables a Mario Méndez y al futbolista Harold Cummings.

Plaza Amador fuera de la Copa Centroamericana: Real España es semifinalista

“Jamás esperé un final así, un final tan paupérrimo, en un partido que estaba prácticamente sellado. Era una eliminatoria sellada, pero Mario ‘Cholito’ Méndez decidió, ya lo vimos, meter casi a los 84 a Harold Cummings. Tristemente, ya no está para esto”, dijo José Miguel Domínguez Flores.

“La diferencia entre Real España y Plaza Amador es abismal. Esto solo ha sido un accidente. Plaza Amador, a día de hoy, es el mejor equipo de Centroamérica, y lo sigue siendo. Una noche mala, tienes oportunidades, generas opciones, no la metes y pasa esto”, continuó el periodista en su enfado.

“Quedas fuera de una semifinal de la Copa Centroamericana. Ahora toca trabajar. A darnos cuenta de que Harold Cummings… Así es la vida, así es el fútbol… Todo pasa, pero ya no estamos para esto. Plaza Amador es el mejor equipo de Panamá y de toda Centroamérica, finalizó Chepebomba.

