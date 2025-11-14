Lo que sucedió detrás de cámaras: así terminó la pelea del Piojo Herrera luego de la caída de Costa Rica ante Haití

La derrota 1-0 ante Haití dejó a Costa Rica al borde de la eliminación del Mundial 2026 y encendió una verdadera tormenta dentro y fuera de la cancha. Entre los múltiples momentos que marcaron la noche, uno de los más comentados fue el tenso cruce entre Piojo Herrera y un periodista de Canal 8 durante la conferencia de prensa posterior al partido.

El comunicador le cuestionó al técnico su inexperiencia en eliminatorias y su responsabilidad en el duro presente de la Selección de Costa Rica. La pregunta no cayó bien en el estratega mexicano, quien respondió visiblemente molesto.

La situación subió de tono y obligó incluso a la intervención de la encargada de prensa de la Fedefútbol, quien decidió dar por finalizada la participación del entrenador antes de que la discusión escalara aún más.

Lo que sucedió después de la conferencia

Según revelaron en el programa Seguimos, una vez concluida la conferencia y ya fuera de cámaras, Miguel Herrera decidió ir a buscar al periodista con quien había tenido el cruce. Lejos de prolongar la tensión, ambos conversaron y lograron aclarar el malentendido.

De acuerdo con la versión difundida, el diálogo se dio en términos respetuosos, sin gritos ni altercados, y terminó con un apretón de manos que puso fin al episodio. El propio programa aseguró que la intención del Piojo fue “cerrar el tema en buenos términos”, consciente del momento crítico que atraviesa la Selección.

Costa Rica ahora se jugará la vida el martes ante Honduras, en un cierre cargado de presión, dudas y un ambiente que refleja que la tensión ya no solo se queda en la cancha.