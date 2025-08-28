“Lo pagamos caro”: Jafet Soto reveló por qué Herediano fue eliminado en la Copa Centroamericana y expuso a todos

El Club Sport Herediano vivió una de sus noches más amargas en el plano internacional. El equipo florense no pudo pasar de un empate 4-4 ante Municipal de Guatemala en el Estadio Eladio Rosabal Cordero y terminó eliminado de la Copa Centroamericana, ocupando el último lugar del grupo.

El golpe fue duro para la afición y también para la dirigencia. Una vez concluido el encuentro, Jafet Soto, gerente general del equipo rojiamarillo, dio la cara ante la prensa e intentó explicar por qué fracasaron. Estuvo declarando muy similar a Hernán Medford, quien se responsabilizó.

¿A quién culpó Jafet Soto por la eliminación de Herediano?

“Es un gran golpe, pero nosotros nos hemos levantado de esto y de otras cosas más fuertes. Nos hubiera gustado seguir en la competencia, pero lo pagamos caro los errores de una mala preparación en la pretemporada”, señaló Soto, apuntando a la raíz de la crisis.

El dirigente no señaló a una persona en específico, pero sí dejó claro que la responsabilidad es compartida. “Agosto iba a ser un mes en donde la preparación de la pretemporada se iba a ver, sin darle la responsabilidad a nadie, somos todos responsables”, expresó, abriendo la autocrítica hacia jugadores, cuerpo técnico y parte administrativa.

Jafet Soto también hizo hincapié en las múltiples bajas por lesión que han afectado el rendimiento del equipo. “Tenemos un gran equipo, pero tenemos a muchos lesionados, algunos se están recuperando. No son excusas, pero es la verdad. Nos vienen bastantes semanas largas donde tenemos que recuperar a los lesionados y levantar el plantel para lo que viene”, agregó.

Con la eliminación confirmada, Herediano deberá volcarse ahora de lleno en el campeonato nacional y en el torneo de copa. La dirigencia y el cuerpo técnico saben que el único camino para revertir la decepción internacional será con resultados inmediatos en el plano local, en busca de demostrar que el “Team” aún tiene con qué levantarse.