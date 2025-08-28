Hernán Medford contra las cuerdas: tras la eliminación de Herediano, el DT tomó una fuerte decisión

El Club Sport Herediano vive uno de sus momentos más amargos en los últimos años. El equipo florense quedó eliminado de la Copa Centroamericana tras finalizar último en el grupo B, un golpe inesperado para una institución acostumbrada a competir al más alto nivel internacional.

El principal señalado fue su entrenador, Hernán Medford, quien tras la eliminación enfrentó a la prensa y asumió por completo la responsabilidad del fracaso. En un discurso autocrítico y directo, el “Pelícano” reconoció que la situación no se puede maquillar y que es necesario dar un paso al frente.

¿Qué dijo Hernán Medford tras la eliminación?

“Yo voy a asumir toda la responsabilidad y así queda. Cuando uno es tajante y directo se asume, qué vamos a hacer”, dijo Medford, aceptando que el Herediano mostró falencias serias, especialmente en defensa. Y agregó: “No nos pueden hacer tantos goles, son cosas que vienen de atrás y hay que corregir”.

Más allá del análisis táctico, la fuerte decisión del técnico fue pedir perdón públicamente a la afición rojiamarilla. “Queda disculparse con la afición, pero tal vez una disculpa no alcance”, señaló, consciente de que el golpe no solo fue deportivo, sino también emocional para los seguidores del equipo.

Medford también advirtió sobre la necesidad de trabajar en el aspecto anímico para que la eliminación internacional no arrastre al plantel a una crisis más profunda. “Son jugadores con mucho tiempo, hay que trabajar para que no afecte el ánimo porque al final ellos son seres humanos y pueden caer en una desconfianza de su calidad”, expresó.

Con el camino internacional cerrado, al Herediano solo le queda enfocarse en el torneo local. Medford sabe que está contra las cuerdas y que la única forma de reivindicarse será con resultados inmediatos en la liga, en busca de limpiar la herida que dejó una eliminación que pocos esperaban.