Costa Rica lo celebra: Keylor Navas necesitó sólo tres palabras para sentenciar a Honduras antes de jugarse la clasificación al Mundial 2026

Keylor Navas comenzó a vivir la previa de las últimas dos fechas de Eliminatorias en busca de ese boleto al Mundial.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Keylor Navas con la Selección de Costa Rica
La Selección de Costa Rica de Miguel Herrera se juega su boleto al Mundial de 2026 en las dos últimas dos jornadas de Eliminatorias cuando se mida a Haití y Honduras.

Sobre este escenario, Keylor Navas con toda su experiencia y como el referente de La Sele, rompió el silencio y solo necesitó tres palabras para sentenciar a la selección hondureña.

Las tres palabras de Keylor Navas para sentenciar a Honduras

Keylor Navas ha encendido aún más la motivación del país. Antes de los duelos clave rumbo al Mundial 2026, el capitán tico dejó una frase que rápidamente dio la vuelta: “dependemos de nosotros”. Con esas tres palabras, Navas resumió la confianza y responsabilidad del grupo, dejando claro que el destino está en sus propias manos

Estamos con tranquilidad, tenemos la experiencia para afrontar este tipo de situaciones. Eso no quita la responsabilidad que tenemos encima. Sabemos que debemos ganar estos dos partidos, dependemos de nosotros mismos y bueno, vamos a trabajar estos días para llegar lo mejor posible y estar al 100%“, comentó Keylor Navas.

¿Cuándo juega Costa Rica vs. Honduras por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026?

La Selección de Costa Rica enfrentará a Honduras el próximo martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m. hora costarricense por la última jornada de las Eliminatorias.

