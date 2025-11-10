Tres IA se ponen de acuerdo y predicen qué selecciones de Concacaf se clasificarán directo al Mundial 2026

En un ejercicio de análisis desde Fútbol Centroamérica se consultó a tres reconocidos sistemas de inteligencia artificial —ChatGPT, Gemini y Grok— para predecir qué selecciones de Concacaf asegurarán su clasificación directa al Mundial 2026.

A partir de métricas de rendimiento reciente, consistencia competitiva, historial en eliminatorias y proyección estadística, las tres plataformas coincidieron en señalar a un mismo trío de equipos como los favoritos para obtener el boleto directo.

Por el Grupo A se encuentran Surinam, Panamá, Guatemala y El Salvador. Luego en el Grupo B Jamaica, Curazao, Bermudas y Trinidad y Tobago. Mientras que en el Grupo C aparecen Honduras, Costa Rica, Haití y Nicaragua.

ver también Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: nuevo formato de clasificación, cupos y cómo se reparten boletos directos y repechajes

¿Cuáles selecciones clasifican de manera directa al Mundial de 2026? Esto dijeron las IA

Todas coincidieron en que las tres selecciones de Concacaf que clasificarán de manera directa a la próxima Copa del Mundo serán: Panamá, Jamaica y Costa Rica.

ChatGPT:

“Según mi predicción, los tres clasificados directos al Mundial 2026 desde la fase final de Concacaf serán Panamá, Jamaica y Costa Rica. Panamá ha demostrado un crecimiento constante y solidez colectiva, lo que le da ventaja para cerrar fuerte su grupo“.

“Jamaica, con una generación potente y mayor calidad individual en ataque, se perfila como el líder más firme de su sector“.

Publicidad

Publicidad

“Finalmente, Costa Rica, apoyada en su experiencia mundialista y capacidad para responder en los momentos decisivos, terminaría superando a sus rivales directos en las últimas fechas“.

Gemini:

“Para mí, los tres que se van directo, sí o sí, son Panamá, Jamaica y Costa Rica! Panamá va a sacar la garra para ganar su grupo, Jamaica tiene el camino más claro y es la más fuerte del Caribe, y Costa Rica“.

Publicidad

“Panamá se impondrá en el Grupo A gracias a su solidez táctica y experiencia en el cierre de la eliminatoria, superando a Surinam”. Jamaica es la favorita clara del Grupo B por su plantel de alto nivel europeo y su contundencia”.

Publicidad

“Por último, Costa Rica logrará el cupo del Grupo C al aprovechar la localía y su historia en la jornada final, venciendo a Honduras y recuperando el liderato justo a tiempo“.

Publicidad

Grok:

“Mi pronóstico sitúa a Panamá como el dominador del Grupo A, apoyándose en su evolución reciente como potencia regional y su capacidad para gestionar la presión en los partidos decisivos que le quedan ante Surinam” .

“Por su parte, Jamaica es la selección con el camino más expedito hacia la clasificación, ya que la calidad de su nómina, con futbolistas destacados a nivel internacional, es superior a sus contendientes del Grupo B”.

Publicidad

Publicidad

“Finalmente, el factor sorpresa se daría en el Grupo C, donde mi apuesta es que Costa Rica revertirá su desventaja actual ante Honduras”.

Copa del Mundo – Getty

Publicidad

Mirando hacia el camino final rumbo al Mundial 2026

Con el panorama ya trazado y las predicciones alineadas, todo quedará en manos de lo que ocurra en la cancha. Las últimas jornadas definirán si estos tres candidatos confirman lo anticipado por el análisis o si el fútbol vuelve a regalar un giro inesperado.