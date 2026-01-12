El fracaso de la Selección de Costa Rica al no clasificar al Mundial de 2026 fue el golpe más grande que recibió el fútbol costarricense. Y sobre ese escenario, Ignacio Hierro fue despedido como director deportivo de las selecciones nacionales.

Ignacio Hierro alzó la voz y dijo sin rodeos lo que muchos en Costa Rica evitan señalar. Tras la eliminación rumbo al Mundial 2026, el directivo fue directo al fondo del problema, apuntando a una generación que no dio la talla en ningún nivel. Un mensaje fuerte que vuelve a sacudir el debate alrededor de La Sele.

Esto dijo Ignacio Hierro a los jugadores que fracasaron en La Sele

Ignacio Hierro fue contundente y no se guardó nada al analizar el momento de La Sele, dejando un mensaje que cala hondo.

Señaló que esta generación no logró clasificar a ningún Mundial, ni en categoría mayor ni en divisiones menores como U17, U20 o Juegos Olímpicos, y que la reciente eliminación solo confirma una tendencia preocupante.

Ignacio Hierro cuando era director deportivo de las selecciones nacionales en Costa Rica

“Esta generación que hoy perdió la Eliminatoria, nunca calificó a un Mundial, no clasificó al U17, no clasificó al U20, no clasificó a las Olimpiadas y ahora no clasificó al Mundial”, compartió Ignacio Hierro para Tigo Sports Costa Rica.

Un “palito” directo que expone la falta de resultados y reabre el debate sobre el rumbo, la planificación y las decisiones que se han tomado en el fútbol costarricense en los últimos años.