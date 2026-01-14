Dos campeones con Saprissa: Fedefútbol analiza una sorprendente medida para asumir como DT y director de selecciones de Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol evalúa una alternativa que podría marcar un giro inesperado en su estructura deportiva. Luego del fracaso tras no clasificar al Mundial de 2026 bajo el mando de Miguel Herrera, hay decisiones que tomar.

En medio del análisis para definir al nuevo director técnico y al responsable de las selecciones nacionales, tomó fuerza una propuesta que involucra a dos campeones con el Deportivo Saprissa.

La medida que analizan desde la Fedefútbol involucrando al Saprissa

El periodista Kevin Jiménez explicó que el proceso de elección en la Federación Costarricense de Fútbol se mantiene abierto y con posturas divididas. Según detalló en el programa Seguimos, son doce los candidatos que están en análisis, aunque dos nombres han tomado mayor fuerza: Ronald González y Ángel Catalina.

Jiménez señaló que la votación está muy pareja, con sectores que respaldan a González por su experiencia deportiva y otros que apoyan a Catalina, destacando además que la eventual combinación de Catalina como gerente y Jeaustin Campos como entrenador es una variable que se maneja.

Ronald González y Ángel Catalina

“Son doce candidatos, hay algunos que tienen más fuerza, unos que están a favor de Ronald González, otros que están a favor de Ángel Catalina. Otros que están a favor de Ronald porque no tiene experiencia como director deportivo sin estar a favor de Catalina. La votación está muy divida“, expresó el periodista Kevin Jiménez en el espacio de Seguimos.

“Hoy creo que es elegir el candidato con el que se va a negociar, pero los que toman más fuerza son ellos dos. Catalina de gerente, Jeaustin Campos entrenador. No está decidido pero es una variable que se maneja“, afirmó le periodista Kevin Jiménez en Seguimos.