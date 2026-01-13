Thomas Christiansen ya lo sabe: en Europa confirman la noticia que cambia el futuro de Edward Cedeño pensando en el Mundial 2026

Desde Europa se dio a conocer un giro inesperado para la carrera de Edward Cedeño. El joven futbolista sufrirá un cambio bastante abrupto, en un año que podría ser clave para todos los panameños. Se espera que esto signifique una mejora.

Panamá logró el objetivo máximo en las Eliminatorias al Mundial 2026, por lo que la felicidad inundó a todos los canaleros. En ese mismo momento, empezó un duro camino en el que forjarán su segunda participación en la máxima cita.

Cedeñoquiere ganarse un lugar entre los jugadores convocados que vayan a representar la bandera panameña. Por eso, mueve fichas en su futuro ante la atenta mirada de Thomas Christiansen. El entrenador también lo analiza.

Europa lo confirma: el inesperado cambio de Edward Cedeño camino al Mundial

Según informó Canarias7 y confirmó Abraham Arrocha a través de su cuenta oficial de X, Edward Cedeño será cedido al Albacete Balompié de la Segunda División del fútbol español. Continuará dentro del mismo eslabón de Europa.

Actualmente, Cedeño pertenece a la Unión Deportiva Las Palmas, equipo que ocupa la segunda posición de la tabla general. Acumuló un total de 38 puntos durante los 21 partidos jugados hasta el momento, con +13 de diferencia.

El joven pivote de 22 años buscaría tener más continuidad, debido a que solo jugó siete partidos de 21 posibles, sin goles ni asistencias. Se entiende que en Albacete podrá ganarse algunos minutos más de los 185 que lleva disputados.