Lo extrañan en Alajuelense: Carlos Mora logra ubicarse entre los mejores de Europa

Mientras Liga Deportiva Alajuelense sigue ajustando piezas en el torneo local, uno de sus exjugadores comienza a dar de qué hablar en el fútbol europeo. Se trata de Carlos Mora, quien atraviesa un gran momento con el Universitatea Craiova de Rumanía, al punto de ser reconocido entre los mejores futbolistas hispanoamericanos en el exterior.

El rendimiento del costarricense no pasó desapercibido para la plataforma especializada Sofascore, que lo incluyó en una lista destacada tras su actuación en el triunfo 2-0 de su equipo ante el Botoșani.

Un partido que lo puso en el radar

En ese compromiso, Carlos Mora fue uno de los jugadores más influyentes del encuentro, mostrando regularidad, despliegue y solidez durante los 90 minutos. Su desempeño le valió una calificación de 7,3, suficiente para figurar entre las mejores actuaciones de futbolistas hispanoamericanos que militan en ligas de Europa, América y Asia.

El reconocimiento refuerza el buen momento que vive el exmanudo, quien se ha ido consolidando en el once titular del Craiova y ganando protagonismo en una liga exigente.

Carlos Mora fue destacado este fin de semana.

Un paso firme en su aventura europea

Carlos Mora dejó Alajuelense en 2024 con la intención clara de ampliar su experiencia profesional fuera del país. A poco más de un año de su salida, el objetivo comienza a cumplirse: el costarricense no solo suma minutos, sino que ya es considerado una de las figuras destacadas de su club en Rumanía.

Mientras Mora sigue creciendo en Europa, en Alajuela muchos no pueden evitar mirar de reojo su presente y preguntarse si su ausencia se empieza a sentir. El exrojinegro responde desde la cancha, ubicándose entre los mejores y confirmando que su apuesta por el fútbol internacional va por buen camino.