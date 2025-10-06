Carlos Mora le responde a Luis Palma: el mensaje que calienta más la previa entre Costa Rica y Honduras

La tensión entre Costa Rica y Honduras comienza a subir de temperatura a solo horas del esperado duelo por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Ambos equipos se juegan mucho más que tres puntos, y las declaraciones de los protagonistas ya comienzan a encender el ambiente.

Todo empezó con las palabras del legionario hondureño Luis Palma, quien habló con la prensa de su país y reconoció que, para él, Costa Rica es el favorito histórico en este tipo de enfrentamientos.

“Es la que tiene más mundiales (participaciones), también tiene buenos jugadores. Nosotros vamos a prepararnos para sacar los tres puntos acá en casa”, comentó el jugador catracho lanzándale la presión a los futbolistas ticos.

Publicidad

Publicidad

Aunque sus declaraciones sonaron respetuosas, el mensaje fue interpretado como un desafío en suelo tico, y no tardó en llegar la respuesta desde el otro lado. El encargado fue Carlos Mora, futbolista costarricense que milita en el fútbol europeo y que no quiso dejar pasar las palabras de Palma.

¿Qué le respondió Carlos Mora a Luis Palma?

“Hemos demostrado que siempre estamos ahí en los mundiales. No nos enfocamos si somos favoritos o no, nos enfocamos en jugar el partido, ganar y en nuestra meta de clasificar al Mundial”, contestó Mora con serenidad, pero con la firmeza que caracteriza al grupo liderado por Miguel Herrera.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

El intercambio de mensajes refleja la importancia que tiene este compromiso para ambas selecciones, que no atraviesan su mejor momento en el plano eliminatorio. Mientras Honduras busca recuperar protagonismo en casa, Costa Rica llega presionada por los resultados recientes y consciente de que no puede dejar más puntos en el camino.

Publicidad

ver también Piojo Herrera contra las cuerdas: sale a la luz la contradicción que indigna a todos en Costa Rica a días de enfrentar a Honduras

Con las declaraciones cruzadas, el clásico centroamericano ya se vive con intensidad fuera del campo. La rivalidad, la historia y el orgullo nacional volverán a estar en juego en un partido donde, más allá de los discursos, solo habrá espacio para un ganador.