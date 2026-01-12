Lo celebra Jafet Soto: Herediano hace oficial la llegada que tanto esperaban los florenses para el Clausura 2026

Este lunes 12 de enero, el Club Sport Herediano reveló sus nuevos uniformes para el Torneo Clausura 2026 que está a punto de comenzar, con un condimento especial: se trata de las primeras camisetas del Team con Reebok como auspiciante, luego de finalizar el vínculo con Pirma.

La presentación se realizó en una ceremonia especial en el Estadio Eladio Rosabal Cordero, escenario que se encuentra cada vez más cerca de volver a abrir sus puertas al pueblo florense. En el evento, el club presidido por Jafet Soto develó tres nuevas equipaciones: local, visitante y alternativa.

Así son las tres nuevas camisetas de Herediano

El uniforme titular del Team para este 2026 tiene al amarillo como color predominante, atravesado por rayas rojas que forman un patrón similar a una “H”.

El uniforme titular del Team para el 2026 (CS Herediano).

La camiseta se combina con un sobrio pantalón negro y, apenas fue presentada, recibió una valoración mayoritariamente positiva por parte de los aficionados en redes sociales.

La camiseta visitante generó algo más de debate. El diseño general se mantiene, pero el fondo es blanco y las rayas rojas son mucho más gruesas, lo que despertó opiniones divididas entre los florenses.

El segundo uniforme (CS Herediano).

El tercer uniforme completa la colección con un diseño de color negro, atravesado en el centro por finas rayas amarillas y rojas. En cuanto a la equipación de los arqueros, Herediano presentó dos opciones: una completamente turquesa y otra con el amarillo como tono predominante.

El tercer uniforme del Team (CS Herediano).

En el comunicado oficial, Jafet Soto celebró el acuerdo con la marca: “Reebok llega a esta casa para elevar estándares, sumar innovación y acompañarnos en un proyecto que mira al futuro con convicción. En Herediano creemos en el trabajo bien hecho, en el respeto por la institución y en cuidar cada detalle que conecta con nuestra gente. Cuando una marca global se alinea con esa forma de pensar, el resultado es claro: una mejor experiencia para el club, para el jugador y, especialmente, para nuestra afición”.