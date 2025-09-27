Este sábado por la noche, Keylor Navas volverá a tener participación en la Liga MX con Pumas UNAM. El portero tico será titular frente al América en el Estadio Azulcrema por la undécima jornada, en un duelo clave para mantenerse en los puestos de clasificación a la fase final.

En el equipo local estará Allan Saint-Maximin, la estrella que contrató el América semanas atrás para reforzar su ofensiva. El ex Newcastle ya sabe lo que es enfrentar a Keylor. Se vieron las caras en la Premier League cuando el costarricense estaba a préstamo en el Nottingham Forest.

En la previa del duelo que tendrá a varias figuras que triunfaron en Europa, comparamos el salario que percibe la flamante contratación del América con el del portero tico.

¿Cuánto dinero gana Keylor Navas por su salario en Pumas?

Keylor Navas recibe de Pumas una suma de dos millones de dólares anuales por su contrato. El ex Real Madrid tiene vínculo con el equipo felino hasta junio de 2026, es decir, firmó por un año.

¿Cuánto cobra Allan Saint-Maximin en el América?

No es una abismal diferencia, pero Saint-Maximin supera por un buen margen el dinero que cobra por su contrato con el América. El delantero francés, según Juan Fútbol, recibiría un monto de 4.5 millones de dólares por temporada.

Está muy cerca de los futbolistas mejores pagos de la Liga MX. De acuerdo a la información de Bolavip, Sergio Canales y Sergio Ramos, ambos de Monterrey, son los que más dinero perciben por sus salarios. El volante gana 5.5 millones de dólares, mientras el ex Madrid cinco millones.