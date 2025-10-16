Peligro de suspensión: Unafut recibe la advertencia policial que pone en jaque al Apertura 2025 y paraliza a Costa Rica

En las oficinas de la Unafut se viven días de intensa planificación. Con la solicitud oficial de la Fedefútbol para reprogramar la fecha 16 del Torneo de Apertura 2025 —con el objetivo de realizar un microciclo de la Selección de Costa Rica en esas fechas— se abriría la posibilidad de que la gran final del campeonato se dispute entre el 23 y el 27 de diciembre, en pleno periodo festivo.

La propuesta parece contar con buena recepción entre los dirigentes del fútbol nacional, ya que el cuerpo técnico de Miguel “Piojo” Herrera necesita tiempo adicional de trabajo antes de los duelos definitorios del 13 y 18 de noviembre ante Haití y Honduras, que pueden decidir si La Sele consigue o no la clasificación al Mundial 2026.

Riesgo de suspensión: Fuerza Pública advierte a la Unafut

Pero un obstáculo que no puede pasar inadvertido mantiene en suspenso las aspiraciones de reestructurar el calendario del campeonato. Desde la cúpula de la Fuerza Pública advirtieron que las fechas festivas de fin de año representan un enorme desafío logístico por la alta carga de trabajo que deben afrontar los cuerpos policiales en todo el país.

Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, fue categórico al referirse a la situación en declaraciones a El Mundo CR: “Primero, nadie de la Unafut nos ha comunicado de manera oficial o informal lo que piensan hacer con el calendario del torneo y las eventuales fechas. No me voy a referir a supuestos. Sin embargo, hago un recordatorio de que las fechas navideñas son de mucho trabajo para la Fuerza Pública y más en el momento social en el que estamos”, sentenció.

La Liga Promérica enfrenta dificultades en su cronograma (Unafut).

Cubillo recordó además que en el pasado ya se han suspendido partidos por falta de efectivos disponibles durante días festivos, y advirtió que cualquier intento de programar encuentros en esas fechas requiere una planificación anticipada y coordinación institucional. “Queremos colaborar en todo, pero esto requiere de coordinación”, concluyó el funcionario.

La FIFA suma un nuevo obstáculo

Además, si finalmente se llega a un arreglo para modificar el calendario del Apertura 2025, los clubes finalistas deberán tomar nota de que prácticamente no habrá margen para descanso, ya que el Torneo de Clausura 2026 está previsto para iniciar el 9 de enero.

La medida responde a una instrucción directa de la FIFA, que exige que todos los torneos nacionales concluyan antes del 27 de mayo de 2026, debido a la organización del Mundial de Norteamérica.