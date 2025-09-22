Es tendencia:
En la cara de Alajuelense: Jafet Soto consigue el primer golpe que lo pone en ventaja en su regreso al banquillo de Herediano

Jafet Soto volverá a asumir como DT de Herediano tras los malos resultados y ya consiguió dar un golpe contundente sobre la mesa.

Por Marcial Martínez

El regreso de Jafet Soto al banquillo de Herediano no pasó desapercibido y rápidamente se hizo sentir en un clásico de alto voltaje. Incluso, frente a la Liga Deportiva Alajuelense, el técnico logró dar el primer golpe que lo coloca en ventaja ante los rojinegros.

¿Cuál es el primer golpe de Jafet Soto en su regreso como DT de Herediano?

Según informó Tigo Sports, a pesar de que Jafet Soto había sido sancionado con tres partidos de suspensión, al estar inscrito como técnico del equipo Sub-21 cumplió el castigo en Liga Menor.

Gracias a esta particular situación administrativa, el estratega logró quedar habilitado para regresar al banquillo del primer equipo sin inconvenientes y dirigir en los próximos compromisos oficiales en donde Alajuelense espera desde el horizonte ante un rival que no pudo vencer la última vez.

La sanción que sufrió Jafet Soto con Herediano

Recordemos que Jafet Soto con esta sanción de 3 partidos también sumó una multa de 200 mil colones tras lo sucedido en la final contra Alajuelense. En aquella ocasión, luego de la victoria de su equipo, el técnico realizó gestos hacia la grada rival, lo que le costó un fuerte castigo por parte de las autoridades disciplinarias.

Posteriormente, Soto delegó el mando en Hernán Medford, pero los malos resultados llevaron a que este fuese apartado del cargo. Ahora, el estratega vuelve a tomar el control del banquillo de Herediano y estaría disponible para dirigir nada menos que frente a Alajuelense en la jornada 12 del Torneo Apertura.

Jafet Soto: “Yo no compro a la gente con pizza”
Jafet Soto – Herediano

¿Cuándo juegan Alajuelense vs. Herediano?

Herediano y Alajuelense se volverán a ver las caras este sábado 4 de octubre a las 8:00 p.m., en un duelo correspondiente a la jornada 12 del Torneo de Apertura desde el Estadio Carlos Alvarado.

