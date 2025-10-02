Es tendencia:
“Le pidieron renunciar a la selección”: Miguel Herrera revela el jugador que rechazó una gran oferta por priorizar a Costa Rica

Pese a que tuvo la gran oportunidad de seguir en el exterior, este futbolista decidió rechazar la propuesta para seguir jugando con Costa Rica.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Miguel Herrera hizo una fuerte revelación. (Foto: Columbia)
La Selección de Costa Rica atraviesa días de máxima tensión en la eliminatoria rumbo al Mundial. Los empates ante Nicaragua y Haití dejaron a la Tricolor en una situación incómoda, obligada a reaccionar en el próximo duelo frente a Honduras.

En medio de ese ambiente de presión, Miguel Herrera decidió alzar la voz y revelar un detalle que, según él, refleja el compromiso de sus futbolistas con la camiseta roja.

¿Cuál es el futbolista que rechazó una oferta para seguir en la Sele?

En entrevista con Tigo Sports, el estratega mexicano sorprendió al contar una historia inédita sobre Kenneth Vargas: “En un momento jugaba, de repente no. Él tuvo una oferta muy buena, pero le pedían renunciar a la Selección, relató Herrera.

El técnico no ocultó su admiración al explicar que el atacante tomó la decisión de rechazar la propuesta, priorizando a Costa Rica antes que a su futuro económico o deportivo.


“Kenneth dijo que no y rechazó la oferta. Ahí me di cuenta lo que ama a la Selección. Prefiere estar acá que en cualquier otro lado, agregó el Piojo sobre la decisión que tomó su dirigido de terminar regresando a Herediano.

"Había cerrado un ciclo": Celso Borges no se guardó nada y cuenta la verdad sobre su regreso a La Sele

La confesión del seleccionador llega en un momento clave, cuando la afición cuestiona la entrega y el rendimiento de varios futbolistas. En contraste, la postura de Vargas se convierte en un mensaje de compromiso y fidelidad con la Tricolor.

